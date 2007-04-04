Именем актера Михаила Ульянова
будут названы улицы в райцентрах Омской области - Таре и Муромцево. Соответствующее решение было принято на заседании областного правительства. По предложению губернатора Омской области Леонида Полежаева имя выдающегося актера и режиссера также будет присвоено Северному драматическому театру в Таре, с которым Ульянов поддерживал творческие связи. По словам Полежаева, важно еще изучить предложения общественности, поскольку "Михаил Ульянов - явление в русском национальном искусстве, и на его родине в сохранении памяти о нем все должно делаться достойно и надолго". Ульянов родился 20 ноября 1927 года в селе Бергамак Муромцевского района Омской области. Окончив театральное училище имени Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, он связал с этим театром всю свою жизнь, сыграв на его сцене несколько десятков ролей и поработав в качестве режиссера. На его счету также более 60 ролей в кино. Широкую известность актеру принесло участие в картинах "Живые и мертвые
", "Председатель
" , "Братья Карамазовы
", "Бег
" и других. Михаил Ульянов скончался 26 марта 2007 года в одной из московских больниц. Он похоронен на Новодевичьем кладбище.
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