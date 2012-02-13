Ода запредельным возможностям человека

В апреле 1971 года на экраны вышел полнометражный монтажно-документальный фильм с игровыми эпизодами "Спорт, спорт, спорт". Эта работа Элема Климова была высоко оценена на многих фестивалях спортивных фильмов. В работе над фильмом с Элемом Климовым сотрудничали Зиновий Гердт, Никита Михалков, Белла Ахмадулина, Альфред Шнитке, Лариса Шепитько...



Алексей Самойлов, "Война миров", 2004 год:

"В основе любого произведения искусства - мечта о гармонии. Спорт и война по Климову - это рождение и разрушение гармонии. Однажды, когда мы разговаривали с Элемом у него дома на Фрунзенской набережной в Москве (дело было в январе 1996 года), он назвал спорт "формулой гармонии". Человек страстный, увлекающийся, нонконформист и максималист, он идеализировал атлетический агон, полагая, что только спорт, настоящий, красивый спорт, в рождении которого в эллинские времена участвовали философы и поэты, и есть истинная гармония."

Александр Донской, киножурналист " Рыцарь без страха и упрека":

"Кадры жутких «прыжков» на беговой дорожке нашего стайера Хуберта Пярнакиви, который в невыносимую жару в Филадельфии на матче легкоатлетов СССР и США рухнул на финише без сознания, но прошел 10-километровую дистанцию, вообще, на мой взгляд, должны войти в учебник спортивного кино."