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Ода запредельным возможностям человека

5 апреля
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5 апреля 1971
В апреле 1971 года на экраны вышел полнометражный монтажно-документальный фильм с игровыми эпизодами "Спорт, спорт, спорт". Эта работа Элема Климова была высоко оценена на многих фестивалях спортивных фильмов. В работе над фильмом с Элемом Климовым сотрудничали Зиновий Гердт, Никита Михалков, Белла Ахмадулина, Альфред Шнитке, Лариса Шепитько...

Алексей Самойлов, "Война миров", 2004 год:
"В основе любого произведения искусства - мечта о гармонии. Спорт и война по Климову - это рождение и разрушение гармонии. Однажды, когда мы разговаривали с Элемом у него дома на Фрунзенской набережной в Москве (дело было в январе 1996 года), он назвал спорт "формулой гармонии". Человек страстный, увлекающийся, нонконформист и максималист, он идеализировал атлетический агон, полагая, что только спорт, настоящий, красивый спорт, в рождении которого в эллинские времена участвовали философы и поэты, и есть истинная гармония."
Александр Донской, киножурналист " Рыцарь без страха и упрека":
"Кадры жутких «прыжков» на беговой дорожке нашего стайера Хуберта Пярнакиви, который в невыносимую жару в Филадельфии на матче легкоатлетов СССР и США рухнул на финише без сознания, но прошел 10-километровую дистанцию, вообще, на мой взгляд, должны войти в учебник спортивного кино."
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фильмы
Спорт, спорт, спорт

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