Открытие 25-го Брюссельского международного фестиваля фантастических фильмов

Юбилейный, 25-ый Брюссельский международный фестиваль фантастических фильмов(BIFFF
) стартовал 5 апреля вечером. Право открыть кинофорум, значительную часть программы которого традиционно занимают фильмы ужасов, было предоставлено известному исполнителю главных ролей в американских боевиках, уроженцу Бельгии Жан-Клоду ван Даму. В 2007 году любители "ужастиков" смогли насладиться в кинотеатрах Брюсселя не только леденящими кровь лентами, но и поучаствовать в традиционном бале вампиров и посетить выставки шокирующего боди-арта и апокалиптического искусства. Кроме того, в рамках фестиваля было организовано несколько ночных просмотров фильмов ужасов. Всего в программе BIFFF, который завершился 17 апреля, порядка ста фильмов, снятых режиссерами из Европы, Америки, Азии и Океании. Российский кинематограф представлен лентами Тимура Бекмамбетова "Дневной дозор
", Филиппа Янковского "Меченосец
" и Константина Лопушанского "Гадкие лебеди
". В 2005 году "серебряного ворона" (второй приз BIFFF) был удостоен фильм Бекмамбетова "Ночной дозор
".
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