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Павел Андреевич, вы шпион?

7 апреля
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7 апреля 1970
На Центральном телевидении - премьера телевизионного пятисерийного остросюжетного фильма "Адьютант его превосходительства". Впервые доступным языком была сказана страшная правда о гражданской войне.
Юрий Соломин (интервью газете "Невское время", 2005 год):
"Разговор, конечно, в "Адъютанте..." шел о борьбе красных и белых, но, по-моему, еще и о том, как человеку в трудных условиях сохранить свои лучшие человеческие качества. Недаром телефильм так трудно шел к экрану. Его просто положили на полку. Был апрель 1970 года. Все готовились отметить 100-летие со дня рождения Ленина. Поэтому выпускались в свет только абсолютно правильные, идеологические фильмы, спектакли. А наш фильм был немного "неправильным"...
Начальников смущало то, что в нем все оказались умными: и враги, и герои, - хотя у фильма были высокопоставленные консультанты из КГБ. И в один прекрасный момент директор картины решился отвезти ее на просмотр нашему главному консультанту - первому заместителю председателя КГБ Цвигуну. Он тогда находился в кремлевской больнице. Цвигун, чтобы не смотреть в одиночку, пригласил своих друзей, больных соответственного ранга: мол, давайте посмотрим картину, что-то ее не выпускают. Они посмотрели, им понравилось. Через десять дней она была уже показана по Центральному телевидению."
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персоны
Юрий Соломин
фильмы
Адъютант его превосходительства

обсуждение >>
№ 1
наталия александровна (днепропетровск украина)   26.06.2012 - 18:54
я очень долго искала.и наконец нашла.кто сыграл Таню в этом замечательном фильме с блестящими ролями.Ничего.что время изменилось-фильм обречен на бессмертие пока живы мы.рожденные в СССР.Теперь я бы хотела... читать далее>>
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