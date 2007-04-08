Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Умер Луиджи Коменчини

8 апреля
Все года

Хроника кино >>
8 апреля 2007
На 91 году жизни в Риме скончался известный итальянский кинорежиссер Луиджи Коменчини. Он был одним из родоначальников итальянской комедии. Его самые известные работы - "Хлеб, любовь и фантазии" (1953), "Кукла" (1965), "Игра в карты по-научному" (1972), телефильм "Приключения Пиноккио". Режиссер родился в 1916 году. После получения диплома архитектора посвятил себя кино, стоял у истоков создания Итальянской синематеки в Милане. На большом экране дебютировал полнометражным фильмом "Воровать запрещено" (1948).
версия для печати
персоны
Луиджи Коменчини

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Открытие неведомых шедевров
Открытие неведомых шедевров
В течение октября месяца 1989 года года в киноаудитории крупнейшего после Лувра французского художественного хранилища — Музея д'Орсэ проходила ретроспектива русского дореволюционного кино на фестивале немого кино в Порденоне.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Николай Карцев
6 апреля ушёл из жизни актёр Николай Карцев.
Георгий Данелия
4 апреля ушёл из жизни режиссёр Георгий Данелия.
Алексей Булдаков
3 апреля ушёл из жизни актёр Алексей Булдаков.

День рождения >>

Наталия Богунова
Антон Васильев (III)
Валерия Гуляева
Астрида Кайриша
Светлана Кожемякина
Николай Лавров
Никита Михайловский
Светлана Орлова
Ольга Спиркина
Патриция Аркетт
Жак Брель
Джон Гэвин
Роже Пиго
Робин Райт
Мария Феликс
Веслемей Хаслюнд
все родившиеся 8 апреля >>

Премьеры ТВ

Анютины глазки
7 апреля
Россия 1
Коснувшись сердца
7 апреля
ТРК Украина
Зорге
8 апреля
Первый канал
Поселенцы
8 апреля
НТВ
Тайная любовь
8 апреля
Россия 1
Ноты любви
11 апреля
Домашний
Московские тайны. Опасный переплёт
12 апреля
ТВЦ
Кикбоксер: Возмездие
13 апреля
Первый канал
Конь изабелловой масти
13 апреля
ТВЦ
Бойся желаний своих
14 апреля
Домашний
Крёстная
14 апреля
Россия 1

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен