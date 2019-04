Первая советская модель журнала «Playboy»

На обложке майского номера журнала «Playboy» красуется фотография Натальи Негоды и надпись: «From Russia with love: The Soviets’ first sex star Natalya Negoda» («Из России с любовью: Первая советская секс-звезда Наталья Негода»).

Скандальный успех фильма «Маленькая Вера» принес Наталье дивиденды в форме предложения сняться для разворота «Плейбоя» - в СССР это было просто неслыханно. Как позже признается Негода, она приняла это предложение из интереса и из-за денег, и попросту не думала, что ее поступок будет иметь такой резонанс: «Я думала, что слухи не дойдут до Союза. Но «Плейбой» сделал мне такую рекламу, что, когда я приехала в Нью-Йорк, поняла, что придется выставлять вперед кулаки для защиты. В Америке я давала по 7 – 8 интервью в день». Через несколько месяцев слоган From Russia – with love! («Из России – с любовью!» - именно такой девиз был напечатан на одной из маек плейбоевской серии) стал самым популярным во всем западном мире.