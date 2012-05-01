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Новая книга: Кинообразование студентов

1 мая
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Хроника кино >>
1 мая 2012
Вышла новая книга профессора А.В. Федорова - «Кинообразование студентов: технология анализа фильмов для массовой и элитарной аудитории» (Saarbrucken: Lambert Academic Publishing, 2012)
Кинообразование (film education) – процесс образования и развития личности средствами и на материале киноискусства с целью формирования культуры общения с экраном, творческих, коммуникативных способностей, умений интерпретации, анализа и оценки кинотекста, обучения различным формам самовыражения при помощи кинотехники. Содержание кинообразования: основы киноведения (виды и жанры киноискусства, функции кинематографа в социуме, киноязык, история киноискусства и т.д.), сведения об основных областях применения теоретических знаний (кинематограф, кино/видеопрокат, киноклубное движение, телевидение, учреждения досуга и образования и т.д.), практические творческие задания на материале киноискусства. Изучение медийного, виртуального мира требует от человека знаний и умений анализа медиатекстов различного уровня сложности. В книге раскрывается технология анализа фильмов в студенческой аудитории. При этом анализируются как фильмы «массовой культуры», так и арт-хаусные медиатексты, что полностью вписывается в основной спектр медиаобразовательных задач высшей школы, особенно при обучении будущих культурологов, искусствоведов, социологов, филологов, психологов, педагогов.
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Александр Федоров (VII)

обсуждение >>
№ 4
Медиаобразование (Москва)   18.05.2012 - 12:59
Российские достижения в области медиаобразования и информационной грамотности отмечены в отчете Всемирного саммита информационного общества 2012 года В Женеве опубликован отчет Всемирного саммита информационного... читать далее>>
№ 3
Андрей Чумаченко (Урюпинск)   16.05.2012 - 22:18
Здравствуйте всем. Если, как обязательный предмет - не согласен. Сами ученики воспротивятся. В качестве факультатива - двумя руками ЗА. А вообще, правильное предложение сделал Н.С.Михалков - обязательный... читать далее>>
№ 2
Марселена (Черкесск)   4.05.2012 - 19:29
... Абсолютно согласна! Может тогда и спрос упадет на бесчисленные киноподелки, которые заполонили не только телевидение, но и широкий экран, и основную кассу которым делают подростки и молодежь.... читать далее>>
№ 1
Наталия Волошина   1.05.2012 - 18:30
Такой предмет бы в школы. Полезнее всякого труда и ИЗО будет. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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