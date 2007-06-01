Конкурс "СЭ-73" - подведены итоги конкурса-опроса

1 мая 1974
Журнал "Советский экран", № 9, май 1974 года:
Наиболее высокие оценки получили фильмы:
«Мачеха» - средний балл 4,57 и «Любить человека» - средний балл 4,50
Высокие баллы также получили фильмы ( в скобках – средний балл)
* «Это сладкое слово – свобода!» (4,49)
* «Я – Шаповалов Т.П.» (4,48)
* «Самый последний день» (4,41)
* «Точка, точка, запятая…» (4,39)
* «Командир счастливой «Щуки» (4,38)
* «Горячий снег» (4,37)
* «Ищу человека» (4,29)
* «Лаутары» (4,27)
* «Земля Санникова» (4,26)
* «Руслан и Людмила» (4,24)
* «Иван Васильевич меняет профессию» (4,22)
* «Сибирячка» (4,21)
Самые низкие оценки получили фильмы:
«Дон-Жуан в Таллине» (3,06), «Афера Цеплиса» (3,03), «Последние дни Помпеи» (2,58)
Лучшей актрисой года признана
Татьяна Доронина за исполнение роли Шуры Олеванцевой в фильме «Мачеха». Она получила 43,7% голосов участников опроса и удостоена приза зрителей
Любовь Виролайнен за роль Марии в фильме «Любить человека» получила 11,8% голосов
Лучшим актером года признан
Евгений Матвеев за роли Добротина («Сибирячка») и Шаповалова («Высокое звание»). Он получил 9,6% голосов участников опроса.
Михаил Ульянов за роль Ковалева («Самый последний день») получил 6,9% голосов участников опроса.
Около восьмисот анкет прислали ребята в возрасте до 14 лет. Эти анкеты подсчитали отдельно. Наибольшее признание у самых юных кинозрителей получили фильмы:
* «Всадник без головы» ( 4,8)
* «Земля Санникова» (4,8)
* «Иван Васильевич меняет профессию» (4,8)
* «Командир счастливой «Щуки» (4,8)
* «Мачеха» (4,7)
* «Слуги дьявола на Чертовой мельнице» (4,7)
* «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (4,6)
* «Руслан и Людмила» (4,6)
* «Точка, точка, запятая…» (4,6)
* «Золотые рога» (4,4)
Состав участников конкурса
Возраст:14—17 лет - 7,9%; 18—20 - 29,9%; 21—24 - 24,9%; 25—30 - 14,4%; 31—40-11,8%; 41—55 - 7,5%; свыше 55 - 3,6%
Посещение кинотеатров
Реже 1 раза в месяц - 4,8%; 1—2 раза в месяц - 34,7%;
Каждую неделю - 40,9%; Несколько раз в неделю - 19,6%
Пол: Женщины —77,5%; Мужчины —22,5%
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