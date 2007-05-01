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Проект «Linoleum» в клубе СИНЕФАНТОМ

1 мая
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1 мая 2007
В первую неделю мая в клубе СИНЕФАНТОМ был представлен первый Международный Фестиваль Альтернативной Анимации «Linoleum». Мы увидели все самое лучшее из программы фестиваля прошлого года и трейлеры некоторых участников из грядущей программы.
Фестиваль этот и все, что он в себе несет, стал для меня открытием. До этого я без особого интереса относилась к культуре анимации. Первый фестиваль состоялся в 2006 году, в августе и сразу привлек к себе огромное внимание. За неимением аналогов у нас в стране, фестиваль ставит себе целью заявить о себе, объединить и представить зрителю разные направления и течения анимации.
В клубе СИНЕФАНТОМ программы 2-х фестивалей представлял Дмитрий Стерликов, исполнительный продюсер фестиваля «Linoleum».
Незадолго да начала показа мне удалось побеседовать с Дмитрием и узнать об их проекте много интересного. А больше всего удивило то, что ни организаторы, ни создатели работ, ни их поклонники не могут до конца и с точностью определить жанр, в котором это все сделано. По словам Дмитрия, это «пограничный продукт», когда одна нога в анимации, а другая- в видео искусстве. Это не мультики в чистом виде, но и не так называемый и модный сейчас видеоарт. Скорее, это продукт, использующий технологии новых медиа – анимационные кино, видеоарт, дизайн и т.д., для которого нужно придумать нишу. Многие участники фестиваля начинающие режиссеры, студенты или уже выпускники ВГИКА. Для них это отличная возможность показать свои работы зрителю и заявить о себе. Кроме того, в программу вошли также работы профессионального и известного аниматора Бади Минк (австрийская художница, режиссер, продюсер и аниматор) и арт-анимация Кассельской школы искусств (Германия).
Что касается показанных мультиков, то они очень разные: смешные и не очень, грустные и поучительные, волшебные и местами фантастические. Есть даже что-то похожее на музыкальный клип (про Володю Ленина). А объединяет создателей этих работ их желание и умение выразить свою мысль языком анимации.

Проект «Linoleum» первый в нашей стране дал возможность зрителю ознакомиться с такой необычной областью анимационного- и видеоискусства, открыв имена новых талантов. И вправду, такой фестиваль был просто необходим.

Анна Мелкумян
Май 2007 год
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