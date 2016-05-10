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«Двадцать дней без войны». Премьера с ограниченным тиражом

10 мая
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10 мая 1977
В начале весны 1976 года работа над картиной Алексея Германа «Двадцать лет без войны» была закончена и 23 марта готовый фильм был представлен дирекции «Ленфильма», а 2 апреля фильм смотрели члены Главной сценарно-редакционной коллегии Госкино. Чиновникам не понравилось в картине многое: неуклюжая фигура Лопатина в исполнении Юрия Никулина, «некрасивость» Ники, убогие интерьеры, грязь на улицах… Монолог летчика, который впоследствии будет назван одним из лучших в отечественном кинематографе, требовали сократить его чуть ли не вдвое.
Константину Симонову тоже многое в фильме не понравилось, но главный режиссер БДТ Георгий Товстоногов сделал всё, чтобы Симонов изменил свою точку зрения на картину Германа. И когда 17 мая в Госкино состоялся повторный просмотр фильма, Константин Симонов заступился за опального режиссера и Филипп Ермаш подписал приказ о приемке картины.
Алексей Герман: «Но и этот фильм положили на полку. Уж, казалось бы, тут-то что "не так"? Только благодаря Константину Симонову, устроившему грандиозный скандал, "Двадцать дней без войны " через полтора года выпустили в прокат. А потом... выдвинули на Ленинскую премию! За то, что в итоге мы не получили ее, "спасибо" Григорию Романову, тогдашнему "хозяину" Ленинграда. Это, по-моему, единственная моя картина, не получившая никаких наград» (Интервью Алексея Германа газете «Труд» № 215 за 17.11.2005)

На широкий экран фильм «Двадцать дней без войны» вышел в мае 1977 года, ограниченным тиражом, под унизительной маркировкой «фильм III категории».
В СССР эта картина не получила никаких наград, зато была отмечена на Западе: в мае 77-го, стараниями секретаря Союза кинематографистов СССР Александра Караганова, фильм был показан в Париже и удостоен престижной премии Жоржа Садуля.
Спустя одиннадцать лет, 21 апреля 1987 года, фильм «Двадцать дней без войны» получит наконец 1-ю категорию…
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персоны
Алексей Герман
фильмы
Двадцать дней без войны

обсуждение >>
№ 1
Дубровский Дмитрий (Санкт-Петербург)   10.05.2016 - 00:02
В тексте ошибка. Вместо «Двадцать дней без войны» написано «Двадцать лет без войны». читать далее>>
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