«Двадцать дней без войны». Премьера с ограниченным тиражом

В начале весны 1976 года работа над картиной Алексея Германа «Двадцать лет без войны» была закончена и 23 марта готовый фильм был представлен дирекции «Ленфильма», а 2 апреля фильм смотрели члены Главной сценарно-редакционной коллегии Госкино. Чиновникам не понравилось в картине многое: неуклюжая фигура Лопатина в исполнении Юрия Никулина, «некрасивость» Ники, убогие интерьеры, грязь на улицах… Монолог летчика, который впоследствии будет назван одним из лучших в отечественном кинематографе, требовали сократить его чуть ли не вдвое.

Константину Симонову тоже многое в фильме не понравилось, но главный режиссер БДТ Георгий Товстоногов сделал всё, чтобы Симонов изменил свою точку зрения на картину Германа. И когда 17 мая в Госкино состоялся повторный просмотр фильма, Константин Симонов заступился за опального режиссера и Филипп Ермаш подписал приказ о приемке картины.

Алексей Герман: «Но и этот фильм положили на полку. Уж, казалось бы, тут-то что "не так"? Только благодаря Константину Симонову, устроившему грандиозный скандал, "Двадцать дней без войны " через полтора года выпустили в прокат. А потом... выдвинули на Ленинскую премию! За то, что в итоге мы не получили ее, "спасибо" Григорию Романову, тогдашнему "хозяину" Ленинграда. Это, по-моему, единственная моя картина, не получившая никаких наград» (Интервью Алексея Германа газете «Труд» № 215 за 17.11.2005)



На широкий экран фильм «Двадцать дней без войны» вышел в мае 1977 года, ограниченным тиражом, под унизительной маркировкой «фильм III категории».

В СССР эта картина не получила никаких наград, зато была отмечена на Западе: в мае 77-го, стараниями секретаря Союза кинематографистов СССР Александра Караганова, фильм был показан в Париже и удостоен престижной премии Жоржа Садуля.

Спустя одиннадцать лет, 21 апреля 1987 года, фильм «Двадцать дней без войны» получит наконец 1-ю категорию…