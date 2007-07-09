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За каждую слезу по капле крови

10 мая
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10 мая 1916
Фильм «Жизнь за жизнь» вышел на экраны в мае 1916 года. В то время у кинематографистов было принято давать своим детищам не одно, а два-три названия. Данную картину тоже сопровождало впечатляющее: «За каждую слезу по капле крови».
Фильм снимался на одной из крупнейших русских киностудий, принадлежавшей акционерному обществу «А.Ханжонков и К°», что само по себе являлось достаточной гарантией успеха. Кроме того, выход фильмов на экраны он всегда предварял хорошо организованной рекламой.
Появлению фильма предшествовали в прессе громкие сообщения о съемках этой картины режиссера Евгения Бауэра по роману Жоржа Онэ с участием звезд Веры Холодной и Витольда Полонского. А позже журнал «Вестник кинематографии» гордо сообщил, что лента прошла «с выдающимся успехом. Она демонстрировалась в московских кинотеатрах восемнадцать дней подряд при полных сборах».
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