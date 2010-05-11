«Принц Персии» - в Москве!

анонс

В клубе Сине-Фантом 12 августа 2009 года состоялся показ фильма «В ожидании Вано».

Документальный фильм о прошлогодних событиях между Грузией и Южной Осетией

25 октября в рамках МКФ «Молодость» состоялся гала-показ фильма «ДОМОВОЙ» на Украине.

24 июля 2006

Есть такая профессия, Иван, защищать свою Родину..

Съемки фильма "Офицеры" начались 3-го августа 1970 года - снимали эпизод, где Иван Варрава (Василий Лановой)выходит в сквер перед Генеральным штабом, срывает цветы с клумбы и преподносит букет Любе.