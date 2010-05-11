«Принц Персии» - в Москве!

11 мая, после праздников, в столице состоялась премьера долгожданного приключенческого фильма Майкла Ньюэлла «Принц Персии: Пески Времени»
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Сюжет фильма основан на популярной в свое время компьютерной игре и рассказывает о принце, который должен спасти мир от безликих демонов, освободившихся вместе с Песками Времени.
Главные роли играют Джейк Гилленхаал
и Джемма Артертон
. Они-то и посетили вместе с режиссером Майклом Ньюэллом
и продюсером Джерри Брукхаймером
московскую премьеру картины, состоявшуюся в киноцентре «Октябрь» на Новом Арбате.
Толпа поклонников, собравшаяся у кинотеатра за несколько часов до начала и обученная организаторами, как правильно приветствовать именитых гостей, при виде настоящих мировых звезд искренне взревела от восторга. Ведь не каждый день можно у нас увидеть «Донни Дарко»
...
Поэтому-то и не были замечены звезды отечественного шоу-бизнеса и кино, которые на этот раз легко просочились сквозь толпу и полностью в ней растворились, лишь изредка позируя фотографам.
Выполнив обязательства перед СМИ и раздав автографы всем желающим, Джейк
и компания прошли в кинотеатр, где их воображение настолько поразили масштабные декорации в восточном стиле, что не все сумели сказать приветственные речи перед началом показа.
Новую сказку о новом герое нашего времени смотрите во всех кинотеатрах страны с 27 мая
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