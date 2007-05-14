«Безмолвный свидетель» - премьера российского детектива на СТС!

С 14 мая на СТС – премьера детективного сериала «Безмолвный свидетель
», снятого в формате докью-фикшн! Идеальных преступлений не бывает, на месте преступления всегда присутствуют безмолвные свидетели – улики. Если их обнаружить и исследовать самыми прогрессивными методами криминалистики, улики заговорят и помогут восстановить картину совершенного преступления.
В основе сериала «Безмолвный свидетель
» – реальные уголовные дела, которые расследуют старший следователь по особо важным делам прокуратуры города Малов и его молодые помощники – Давыдов и Катя.
Однако, в отличие от других проектов, снятых в формате документальной реконструкции, акцент делается на работе судмедэкспертов и криминалистов из группы профессора, доктора медицинских наук Виктора Николаевича Гордина. Это Наташа, Оксана, Михалыч и Олег. В «Безмолвном свидетеле» специалисты высокого класса, совмещая несколько профессий, ставят последнюю точку, определяя подлинную причину смерти жертвы или его ранения, орудие убийства, восстанавливая картину преступления.
Каждая серия сериала «Безмолвный свидетель
» – это сюжетно законченная история, по сути, реконструкция произошедших событий в реальном времени. Перед зрителем раскрывается не только само преступление, но и его причина, мотив, за которым часто скрывается тяжелая человеческая драма. И если даже преступнику удается уйти от правосудия, то он все равно расплачивается за него тяжелой ценой – одиночеством, осознанием непоправимой утраты близких, ничтожной жизнью человека, преступившего закон и расплачивающегося за свой грех…
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