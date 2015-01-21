Конкурс "СЭ-74" - подведены итоги конкурса-опроса

Журнал "Советский экран", № 10, май 1975 года:

Свыше 30 тысяч наших читателей заполнили и прислали в редакцию конкурсную анкету о кинофильмах 1974 года. Подсчеты итогов конкурса проведены вычислительным цетром ЦСУ СССР. Публикуем итоги конкурса-опроса.

Приз зрителей завоевал фильм "Калина красная", автор сценария и режиссер постановщик В.Шукшин.

Лучшей актрисой года признана Нонна Мордюкова за исполнение роли Антонины Кашириной в фильме "Возврата нет" (28% голосов).

Лучшим актером года признан Василий Шукшин за исполнение роли Егора Прокудина в фильме "Калина красная" (40,6% голосов).

Самые низкие оценки получили следующие отечественные фильмы:



* "Теща"

* "Звезда экрана"

* "...А вы любили когда-нибудь?"

* "Нейлон 100%"