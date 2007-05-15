Ретроспектива фильмов Отара Иоселиани

анонс

10 апреля 2006 За каждую слезу по капле крови Фильм «Жизнь за жизнь» вышел на экраны в мае 1916 года. В то время у кинематографистов было принято давать своим детищам не одно, а два-три названия. Данную картину тоже сопровождало впечатляющее: «За каждую слезу по капле крови».

29 января 2007 «Война и мир» - призы и награды Делегация советских кинематографистов ( Сергей Бондарчук, директор Мосфильма Владимир Сурин, актеры Людмила Савельева и Вячеслав Тихонов) 26 апреля 1967 года представили 3-ю серию «Войны и мира» на внеконкурсном показе кинофестиваля в Каннах.

27 сентября 2006 Начало новой эпохи в российском кинотеатральном прокате Kodak КиноМир, открывшийся 17 октября 1996 года в Москве на Пушкинской площади, стал первым кинотеатром, созданным по американскому образцу. Новый кинотеатр открывают голливудским блокбастером — "Скалой" с Шоном Коннери.