«Список кораблей». Премьера

анонс

19 февраля 2013 Премьера «Тараса Бульбы» в «Октябре» Премьера "Тараса Бульбы" была под стать самой картине. Кинотеатр "Октябрь" на один вечер превратился во взбунтовавшуюся харчевню.

25 марта 2015 Полная ретроспектива фильмов Алексея Балабанова В кинотеатре "Пионер" с 3 по 27 сентября

8 сентября 1947 "...Федорову Зою Алексеевну заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на двадцать пять лет." В 30-х годах Зоя Федорова была одной из самых популярных актрис советского кино.