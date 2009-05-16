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«Список кораблей». Премьера

16 мая
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16 мая 2009
16 мая в рамках международной акции «Ночь музеев» при активном участии Международного центра искусств БЕРЕГ в Инженерном Доме на территории Петропавловской крепости состоялась премьера фильма-антологии «Список кораблей».
Сценарий и постановка — Алексей Гусев.
Оператор — Павел Костомаров.
Монтаж — Сергей Белик.
Звукорежиссёры — Владимир Персов, Алексей Ананьев.
Текст лекции — Аркадий Ипполитов.
Поэтические тексты читает нар. арт. России Николай Мартон.
Миф о корабле насквозь пронизывает западную культуру: от Ноева ковчега до «Летучего голландца», от каравелл Колумба до «Титаника», от Алых парусов до алого флага на броненосце «Потёмкин»… Фильм-лекция «Список кораблей» — попытка всесторонне обрисовать историю этого мифа. Выдающийся искусствовед Аркадий Ипполитов описывает все диковинные превращения, которые на протяжении веков претерпевал образ корабля в западном культурном сознании: пиратский корабль угрозы сменялся романтическим кораблём любви, а героический военный корабль оборачивался смертоносным кораблём-призраком…
Фильм собран из фрагментов классических произведений живописи, музыки, кино и поэзии, посвящённых этому универсальному образу.
FESTIVALS:
На Всероссийском фестивале документального кино «Россия» в Екатеринбурге (2008 г.) фильм «Список кораблей» был удостоен диплома Высших режиссёрских курсов.
Демонстрировался во внеконкурсных программах Московского МКФ-2008 и кф. «Кинотавр-2008».
Фильм был отобран для демонстрации на Международной конференции «INPUT-2009» в Варшаве.

Арт-центр Берег
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персоны
Алексей Гусев (IV)Павел КостомаровНиколай Мартон
фильмы
Алые парусаБроненосец "Потёмкин"Титаник

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