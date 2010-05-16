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«Дом солнца» - в Сочи

16 мая
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16 мая 2010
«Дом солнца» - в Сочи
16 мая 2010 года в Сочи состоялось торжественное открытие Культурной Олимпиады 2010-1014 и года кино - 2010, в рамках которого прошел показ фильма «Дом солнца». Проект представили режиссер Игорь (Гарик) Сукачев и продюсеры проекта: Сергей Аршинов, Сергей Грибков, Павел Бабин и Михаил Чурбанов.
В апреле «Дом солнца» принял участие в XI Кинофестивале в Ньюпорт-Биче 2010 (Калифорния, США).
Согласно требованиям Международного олимпийского комитета, Культурная Олимпиада начинается за 4 года до начала Олимпийских и Паралимпийских игр, а ее кульминация приходится на период их проведения. Каждый год отмечен уникальным тематическим проектом: 2010 – Год Кино; 2011 – Год Театра; 2012 – Год Музыки; 2013 – Год Музеев.

PR Агентство «Sarafan»
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персоны
Сергей АршиновПавел БабинСергей ГрибковГарик СукачёвМихаил Чурбанов
фильмы
Дом Солнца

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