«Волчья стая». Съемки

анонс

18 февраля 2013 Премьера комедийной мелодрамы "Караси" В середине января, на озвучивание роли Ларисы, главной героини телевизионного фильма «Караси», в Киев приехала актриса Елена Яковлева.

16 сентября 2007 Начало съемок второго сезона "Кадетства" 17 октября 2006 года в гелиопарке "Эммаус" в Тверской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное окончанию съемок первого сезона популярного сериала и началу съемок второго сезона.

18 февраля 2013 В Петербурге закончен монтаж телесериала "Табу" Кинокомпания "MCN-production" и студия "Cinemix" по заказу телеканала НТВ закончила монтаж сериала с рабочим название "Табу".