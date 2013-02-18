В Тбилиси, на киностудии "Грузия-фильм", состоялся первый тайный просмотр фильма "Покаяние" Тенгиза Абуладзе.

Андрей Плахов (прим.: возвратившись в Москву из Тбилиси, узнал, что назначен Председателем конфликтной комиссии Союза кинематографистов) обратился к Резо Чхеидзе (Директор "Грузия-фильм" с просьбой организовать просмотр "Покаяния". Уже было известно о разговоре между М.С.Горбачевым и Э.А.Шеварнадзе по поводу этой "тайной", антисталинистской картины. Были приняты все возможные меры предосторожности, но всё равно фильм посмотрели почти 20 (!!) зрителей.

После этого нелегального просмотра Резо Чхеидзе тайно привез копию фильма в Москву...