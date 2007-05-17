Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

17 мая на СТС - последняя серия второго сезона "Кадетства"

17 мая
Все года

Хроника кино >>
17 мая 2007
17 мая на СТС прошла последняя, 50-я, серия второго сезона «Кадетства», съемки которой прошли в Твери 27 апреля.Это только в туманном Альбионе принято уходить тихо и незаметно – по-английски, как говорится. У настоящих же кадетов все происходит с точностью до наоборот: с ароматными шашлыками, оглушительными криками «Ура!», фотографированием по пояс в ледяной воде... Так съемочная группа отпраздновала окончание работы и, хоть и непродолжительные, но долгожданные каникулы.

«Кадетство» смотреть онлайн бесплатно на Кино-Театр.ru
версия для печати
персоны
Вячеслав Муругов
фильмы
Кадетство. 2 сезон

обсуждение >>
№ 1
Борина (Ростов на Дону)   15.05.2007 - 21:01
Хочу посмотреть Кадетства третий сезон жду с нетерпением читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

"Москвин опять плачет..."
"Москвин опять плачет..."
В начале 20-х годов для кинематрографической среды было характерно состояние растерянности - невозможно достать пленку, реквизит разграблен, студийные павильоны разрушены. Неясно было, фильмы каких жанров надо снимать: мелодрамы ушли в прошлое, мистика была запрещена цензурой, для комедий - время уж больно неподходящее.
«Юленька»: Премьера
«Юленька»: Премьера
12 февраля в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась российская премьера нового фильма Александра Стриженова «Юленька».
2 комментария
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Яйра Абдулаева
14 мая ушла из жизни актриса Яйра Абдулаева.
Земфира Галазова
14 мая ушла из жизни актриса Земфира Галазова.

День рождения >>

Дмитрий Арбенин
Дмитрий Барков (II)
Станислав Дужников
Алёна Ивченко
Александр Леньков
Юрий Николаенко
Денис Парамонов
Екатерина Редникова
Джамбул Худайбергенов
Жан-Мари Бигар
Жан Габен
Морин О'Салливан
Билл Пэкстон
Никки Рид
Деннис Хоппер
Магда Шнайдер
все родившиеся 17 мая >>

Премьеры ТВ

Колесо чудес
17 мая
Первый канал
Громкая связь
18 мая
ТНТ
Училка
18 мая
Первый канал
Любовь не по размеру
19 мая
Первый канал
Судьба обмену не подлежит
19 мая
Россия 1
Консультант-2
20 мая
НТВ

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен