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Фестиваль "Наша анимация"

17 мая
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17 мая 2007
Вслед за российскими художественными фильмами на экраны возвращается и отечественная анимация. С 17 по 20 мая 2007 года, в Москве в кинотеатре "35 мм" прошел фестиваль "Наша анимация". Несмотря на все достоинства советской мультипликации, долгое время анимационные студии в нашей стране находились в запустении. Если что-то и снималось, то не доходило до зрителя. Однако в последние года три ситуация изменилась. И весенний фестивал — тому подтверждение. В прошлом году было показано около 70 работ различных студий из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов. На этот раз зрителям было представлено около 50 новых мультфильмов. В том числе работа Ивана Максимова, получившего в свое время "Золотого медведя" за фильм "Болеро" — "Дождь сверху вниз". Студия "Пилот" показала несколько картин из цикла "Гора самоцветов", посвященного экранизациям русских сказок. Также в рамках фестиваля прошла ретроспектива фильмов Андрея Хржановского. Организаторы мероприятия — Центральный дом предпринимателя и компания "Cool Сonnections" при участии Департамента поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы — надеются привезти фестиваль и в регионы.
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персоны
Иван Максимов (II)
фильмы
Гора самоцветов

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