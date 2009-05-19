«Путь». Премьера

анонс

8 января 2007

Сегодня я попал под поезд

Три майских дня 1986 года, в течение которых в Кремле проходил Пятый съезд кинематографистов, были одними из самых громких дней второго перестроечного года. На этом съезде убрали секретаря Союза Кулиджанова и председателя Госкино Ермаша.