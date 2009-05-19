Ренат Давлетьяров - новый Вице-Президент ФИАПФ

анонс

29 мая 2007

В последние дни 60-го юбилейного Каннского МКФ состоялся «круглый стол», посвященный российскому национальному историческому кино.

Основными темами этого мероприятия стали важные проблемы российских кинопроизводителей – совместное производство исторических фильмов и их международный прокат.