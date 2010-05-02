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«Подкидыш» в цвете

2 мая
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2 мая 2010
«Первый канал» и компания «Формула цвета» представили премьеру фильма «Подкидыш» в цвете, которая состоялась 2 мая на «Первом канале». Благодаря кропотливой работе профессионалов, участвовавших в реставрационном и колоризационном процессах, всем знакомые кадры легендарной советской комедии заиграли всей симфонией красок и порадовали ценителей проверенного временем, качественного кино
«Подкидыш» - один из самых ярких и ироничных фильмов довоенного времени. Сценаристы Агния Барто и Рина Зеленая, режиссер Татьяна Лукашевич, оператор Семен Шейнин, а также блестящий актерский состав с великой и несравненной Фаиной Раневской, Ростиславом Пляттом, Риной Зеленой, и, конечно, очаровательной Вероникой Лебедевой, сыгравшей главную героиню – пятилетнюю Наташу - весь этот великолепный ансамбль талантливых людей подарил нам возможность почувствовать душевную радость и ностальгию при просмотре этого доброго семейного фильма. Краски настолько органично вписываются в кадры, что, при просмотре фильма забывается, что он когда-то был чёрно-белым.
Вся сюжетная линия в картине строится вокруг потерявшейся маленькой девочки в большом городе – в Москве. В своем путешествии по Москве Наташа встречает много добрых и отзывчивых людей, и всем на вопрос «Девочка, ты чья?» уверенно отвечает «Ваша!». И каждый раз оказывается права, ее одинаково радушно принимают и в детском саду, и в соседской коммунальной квартире, и в бездетной семье, во главе с властной Лялей, которую играет неподражаемая Фаина Раневская.
Создатели цветной версии уделили особое внимание определению цветовой гаммы многообразных объектов, которые появляются в кадрах фильма «Подкидыш». Цвет поможет старшему поколению вспомнить город, в котором прошло их детство: они увидят теплые, пыльные улочки, по которым бегали и играли с друзьями, вспомнят как выглядели те киоски с лимонадом, прочувствуют ту добрую атмосферу, царившую в городе в довоенные годы. Молодые смогут посмотреть на Москву, которую не застали: яркие двухэтажные троллейбусы, милиционеры в красивых костюмах и белых перчатках, автомобили той эпохи и многое другое. Цвет в этом фильме дает шанс каждому зрителю прикоснуться к живой истории Старой Москвы, посмотреть на нее, увидеть, какой она была, и какой стала, почувствовать настроение, царившее в городе.
Игорь Лопатенок, главный продюсер компании «Формула цвета» и режиссер колоризации «Подкидыш» комментирует: «“Подкидыш” замыкает нашу трилогию колоризованных довоенных фильмов. Одним из главных героев трилогии стал город Москва. Как и в «Веселых ребятах», и в «Волга-Волга», город предстал в новом образе только что закончившейся реконструкции. Зритель узнает знаковые места Москвы – ул. Горького, ВДНХ, Манежную площадь…А также в отличии от «Золушки» увидит настоящий цвет глаз Фаины Раневской».
«Муля, не нервируй меня», «Дудеть надо, дудеть!», «Товарищ милиционер, что же это такое - на совершенно живых людей наезжают!» - лишь малая часть тех крылатых фраз из фильма, которые любят и цитируют до сих пор. Прекрасная органичная игра актеров, добрый юмор и бесконечное количество забавных ситуаций делают этот фильм настоящим шедевром кинематографа.
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персоны
Агния БартоРина ЗелёнаяВероника ЛебедеваТатьяна ЛукашевичРостислав ПляттФаина РаневскаяСемён Шейнин
фильмы
Подкидыш

фотографии >>
«Подкидыш» в цвете фотографии
«Подкидыш» в цвете фотографии
«Подкидыш» в цвете фотографии
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обсуждение >>
№ 5
Дроздова Наталья (Тольятти)   9.05.2010 - 00:14
Я гляжу здесь профессионалы собрались, ну что же может вам и кисти в руки покажите нам мастер-класс! Я рада что фильм покрасили. и все хорошо покрасили, мне очень понравилось...И "Подкидыш",... читать далее>>
№ 4
VikiSDS (Санкт-Петербург)   2.05.2010 - 12:11
№1 Хорошо всё покрасили- не наговаривайте. читать далее>>
№ 3
kailf (Центральная Россия)   20.04.2010 - 21:20
А "В бой идут одни старики", похоже, красили в штатах... и все одно( читать далее>>
№ 2
Pih-puh (Ростов)   20.04.2010 - 17:31
№1. Это не у нас. Это в Индии красили, где дешевле. читать далее>>
№ 1
kailf (Центральная Россия)   20.04.2010 - 17:12
УУу... уужас! Кожу у нас, похоже, никогда красить не научатся - так и будут всегда мертвые люди по экрану ходить... лучше уж вообще не красить тогда. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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