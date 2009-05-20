«Последний секрет Мастера». Съемки

анонс

Актрисы сериала «Татьянин день» поздравили детей с днем рождения дома, в котором они растут и учатся.

В кинотеатре «Космос» представителям кинотеатров и аккредитованной на Кинорынке прессы показали трейлер и тизер комедии «О, счастливчик!».

8 октября 2006

Любить - воспрещается

Из воспоминаний Михаила Наумовича Калика: "Мне было двадцать четыре года, когда я учился в мастерской Григория Александрова на режиссерском факультете ВГИКа. Сюжет для той поры достаточно будничный: четверых студентов обвинили в создании некой «молодежной террористической организации».