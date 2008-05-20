Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Кинофестиваль "Тургенев. Родина. Кино"

20 мая
Все года

Хроника кино >>
20 мая 2008
С 20 по 25 мая 2008г. в центральном кинотеатре "Октябрь", в городе Орле, при поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии, компании АртЛинкИнтер, компании "Орелкино" и радиостанции "Наше Экспресс Радио" прошел кинофестиваль "Тургенев. Родина. Кино". В программе кинофорума два конкурса - на лучший художественный фильм и лучший документальный фильм.

Программа художественных фильмов:
1. "Отцы и дети", режиссёр Адольф Бергункер, Наталья Рашевская , 1959г.
2. "Муму", режиссер Анатолий Бобровский, Евгений Тетерин , 1959г.
3. "Накануне", режиссер Владимир Петров , 1959г.
4 "Дворянское гнездо", режиссер Андрей Кончаловский , 1969г.
5. "Драма из старинной жизни", режиссер Илья Авербах, 1971г.
6. "Бирюк ", режиссер Роман Балаян , 1977г.
7. "Леди Макбет Мценского уезда", режиссер Роман Балаян, 1989г.
8. "Тьма", режиссер Игорь Масленников, 1991г.
9. "Интересные мужчины", режиссер Юрий Кара, 2003г.

Программа документальных фильмов:
1. "Слово о Тургеневе", режиссёр А.Косачев , 1990г.
2. "Виталий Семин. Страницы из жизни ", режиссёр Н.Рогожин , 1990г.
3. "Вспоминая Бориса Пастернака", режиссёр Б.Головня , 1990г.
4. "Петербург Андрея Белого", режиссёр Л.Бурехина , 1989г.
5. "Уроки Чехова", режиссёр Е.Осташенко , 1989г.
6. "ЗЛЩ-282", режиссёр И.Сарахатунова , 1989г.
7. "Сергей Есенин", режиссёрА.Карпов , 1968г.
8. "О, не лети так жизнь!Леонид Филатов", режиссёр Т. Воронецкая ,2006г.
9. "Голоса", режиссёр А.Осипов , 1997г.
10. "Охота на ангела или четыре любви поэта и прощателя", режиссёр А.Осипов , 2002г.
11. "Страсти по Марине", режиссёр А.Осипов , 2004г.
версия для печати
фильмы
БирюкДворянское гнездоДрама из старинной жизниИнтересные мужчиныЛеди Макбет Мценского уездаМумуНаканунеОтцы и детиТьма

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Первый в истории России киносеанс
Первый в истории России киносеанс
4 мая 1896 года в санкт-петербургском театре «Аквариум» взорам изумленной публики было представлено новое чудо – кино. С этого дня, собственно, и началась история отечественного кинопроката.
Другой Хоттабыч
Другой Хоттабыч
У зрителей появилась возможность погрузиться в мир джинов, магических бутылок и любви - 10 августа 2006 года состоялась премьера фильма Петра Точилина "Хоттабыч". Это Фантастическая молодежная интернет-комедия, где все начинается с программиста Гены( Мариус Ямпольскис),которого в жизни преследует "черная полоса".
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Владимир Петров
17 мая ушёл из жизни актёр Владимир Петров.

День рождения >>

Игорь Васильев
Алексей Гуськов
Александр Дедюшко
Дарья Екамасова
Александр Завьялов
Юрий Казючиц
Роман Карцев
Гоша Куценко
Олеся Судзиловская
Диего Абатантуоно
Клер Небу
Тимоти Олифэнт
Бронсон Пинчот
Луселия Сантуш
Джеймс Стюарт
Шер
все родившиеся 20 мая >>

Премьеры ТВ

Любовь не по размеру
19 мая
Первый канал
Судьба обмену не подлежит
19 мая
Россия 1
Консультант-2
20 мая
НТВ
Толя-робот
20 мая
ТНТ
Пять лет спустя
23 мая
Домашний
Довлатов
25 мая
Первый канал
Старая гвардия
25 мая
ТВЦ
Синее озеро
26 мая
Россия 1

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен