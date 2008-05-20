Кинофестиваль "Тургенев. Родина. Кино"

анонс

19 февраля 2013 «Кинонаграды MTV Россия 2009». Награды 23 апреля состоялась церемония вручения премии «Кинонаграды MTV Россия 2009». Главным триумфатором стал «Адмирал».

3 июня 2006 Первый в истории России киносеанс 4 мая 1896 года в санкт-петербургском театре «Аквариум» взорам изумленной публики было представлено новое чудо – кино. С этого дня, собственно, и началась история отечественного кинопроката.

15 сентября 1934 На экраны вышел певый фильм Михаила Ромма В сентябре 1934 года на экраны СССР выходит первый фильм режиссера Михаила Ромма. Он поставил "Пышку" по собственному сценарию — экранизации, весьма близкой мопассановскому подлиннику.