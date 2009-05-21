Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«HOME». Пресс-конференция

21 мая
Все года

Хроника кино >>
21 мая 2009
5 июня, во Всемирный день окружающей среды, одновременно в самых крупных городах мира, включая Москву, Париж, Лондон, Нью-Йорк и Токио, состоится премьера уникального в своем роде проекта - документального фильма «HOME».
В связи с этим 21 мая в Москве состоялась пресс-конференция с создателем картины - известным фотографом и режиссером-документалистом Янном Артюсом-Бертраном. Вместе с ним на вопросы журналистов отвечали представители Фонда «Экология и Мир», ответственного за московский показ картины, - Алексей Редькин (президент Фонда) и Юрий Зодиев.
В основном речь шла об экологии и окружающей среде, и участники конференции практически не добавили ничего нового к сказанному в пресс-релизе фильма. Но тем не менее вопросы затронуты фильмом весьма серьезные, и если «HOME» хоть капельку повлияет на умы людей, то это будет «еще один маленький шаг вперед», как сказал Янн Артюс-Бертран.
«HOME» – это результат совместного творчества двух мэтров современного искусства – всемирно известного фотографа дикой природы Янна Артюса-Бертрана и культового режиссера Люка Бессона, который по сложившейся за последнее время традиции выступил в качестве продюсера. «HOME» – это полтора года съемок более чем в 60 странах мира, это самые красивые уголки планеты, которым грозит уничтожение. «HOME» – это визуальный шедевр, это позитивный шок, фильм–открытие.
В одном из своих интервью Янн Артюс-Бертран сообщил о том, что самой сильной по эмоциональному воздействию фотографией для него стала фотография нашей планеты, сделанная из космоса. «Глядя на землю из космоса, ты понимаешь, что все в нашем мире взаимосвязано, что все мы, независимо от того, на каком континенте мы живем, и в каком городе, все мы - братья и сестры. Земля – наш общий дом, который мы должны оберегать и о котором должны заботиться».
Прототипом фильма стал известный проект Янна Бертрана «Земля с воздуха». В течение 15 лет им было создано 500'000 фотографий, запечатленных в более чем 100 странах мира, продано 3 миллиона книг, проведено 100 бесплатных open-air выставок с более чем 100 миллионами посетителей, снято 4 документальных фильма со зрительской аудиторией 5 миллионов человек.
Фильм «HOME» демонстрирует нам красоту планеты и последствия разрушений, нанесенных деятельностью человека. Незаживающие шрамы, нанесенные Земле промышленными производствами, последствия войн, экологических катастроф, раскрывают зрителю реальную ситуацию на планете.
Ключевая цель фильма «HOME» — продемонстрировать красоту нашей планеты, нашего общего дома, и подчеркнуть важность заботы о ней. Фильм призван сформировать новое видение человека — все в этом мире взаимосвязано, и задача каждого из нас сохранить природу и сохранить жизнь на всей планете Земля. «Человечеству надо перестать жить так, как оно живет. Мы должны быть счастливы, потребляя меньше. Ведь сегодня только развитые страны потребляют более 80% земных ресурсов» - отметил на пресс-конференции режиссер.
В своем фильме Янн Артюс-Бертран и Люк Бессон призывают человечество использовать альтернативные источники энергии, компенсировать повреждения, нанесенные экологии нашей планеты, и делают это с помощью одного из самых мощных инструментов – визуальной демонстрации на лучших экранах мира.
В России премьера фильма пройдет 5 июня 2009 года на открытых площадках Москвы (Воробьевы горы, Поклонная гора), Санкт–Петербурга (Центральный парк Культуры и Отдыха), Сочи («Зеленый театр») и Анапы. Также запланированы показы на территории Лужников 6 июня в рамках празднования Дня Эколога в Москве. Также ожидаются трансляции фильма в крупнейших городах России от Москвы до Владивостока в рамках выездного экофестиваля «Зеленая стрела» (совместный проект Минприроды России, РЖД и БФ «Экология и Мир»).
Фильм также можно будет посмотреть 5 июня в Сети Интернет на сайте www.home-bertrand.ru, а затем он станет доступен и на YouTube
Премьерный показ фильма «HOME» — бесплатный, такое стало возможно, в том числе, благодаря поддержке Sony BRAVIA, выступившей в роли генерального партнера показа. В создании фильма также приняли участие фонд WWF, компания PPR и другие.
Фильм «HOME» приглашает нас на мгновение остановиться, чтобы пристальнее разглядеть нашу планету, понять ее и осознать то, каким образом мы обходимся с ее красотой и с ее богатством. «HOME» поможет нам пересмотреть наши отношения с нашей планетой.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Янн АртюсЛюк Бессон
фильмы
Дом

фотографии >>
«HOME». Пресс-конференция фотографии
«HOME». Пресс-конференция фотографии
«HOME». Пресс-конференция фотографии
«HOME». Пресс-конференция фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

«Качели». Премьера

«Качели». Премьера

Сегодня, в День Святого Валентина, выходит в прокат фильм Антона Сиверса «Качели». А премьера его состоялась 7 февраля в кинотеатре «Пушкинский».
1 комментарий
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Михаил Бобров
19 августа ушёл из жизни каскадёр Михаил Бобров.

День рождения >>

Шахмар Алекперов
Алла Балтер
Константин Войтенко
Римма Зюбина
Валерий Николаев
Игорь Петренко
Анна Твеленева
Алексей Федотов
Эдуард Чекмазов
Жак Вебер
Сюзанна Виейра
Джин Келли
Шелли Лонг
Вера Майлз
Глория Пирес
Ривер Феникс
все родившиеся 23 августа >>

Премьеры ТВ

Шелест. Большой передел
20 августа
НТВ
Идеальная жена
22 августа
Домашний
Верить и ждать
25 августа
Россия 1
Гоголь. Вий
25 августа
ТВ-3
За гранью реальности
25 августа
ТНТ
Затмение
25 августа
ТНТ
Большая игра
27 августа
СТС
Курортный роман-2
27 августа
Первый канал

ревью