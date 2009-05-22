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«Третье желание». Фото-сессия

22 мая
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22 мая 2009
21 мая в студии FOTOFABRIKA состоялась фото-сессия актеров фильма «Третье желание» для нового плаката: Сергея Губанова, Натальи Рудовой, Александра Белоногова, Натальи Антоновой и Михаила Дорожкина.
«Третье желание» - это фильм для тех, кто хочет изменить жизнь.
Его съемки прошли осенью прошлого года, а выход в прокат намечен на сентябрь 2009-го.
Целевая аудитория картины: Активные, думающие женщины и мужчины в возрасте от 18 до 40 лет. В основном, жители крупных городов, развитых территорий. Это люди, постоянно ищущие себя, те, кто не может удовлетвориться уже достигнутым. Те, кто добился многого сам, знает вкус победы и испытывал горечь поражений, но находил в себе силы подняться и идти к цели.
Тема: Дружба, ненависть и любовь, искушение и выбор.
Аннотация: В современную Москву, жители которой оставляют всё меньше места для искренних отношений, любви и преданности, является дьявол с обаятельным именем Герман. После тысячелетий творения зла и интриг, он решил немного развеяться и позволить людям поиграть с собой на равных. Избрав трех друзей, в судьбу которых он вмешался еще 15 лет назад, Герман предлагает им новые искушения и возможность выбора. В этот раз он является главному герою – художнику-аэрографу Максиму, который доведен до отчаяния. Герман предлагает ему исполнить 3 любых желания с одной лишь поправкой, что его враг получит то же самое, но в двойном размере. Согласившись, Макс начинает мучиться поисками своего врага. Неожиданно для себя он узнает его в том, о ком, и подумать не мог. Перед героем выбор: мстить или прощать... И когда наступает минута последнего желания, Максим, встретивший любовь всей жизни, но искушаемый Германом, повергает дьявола в недоумение своим выбором…
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