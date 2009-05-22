«Третье желание». Фото-сессия

анонс

12 октября 1970 Фильм о фильме, которого не было "На сцену столичного кинотеатра выходит съемочная группа фильма. Зрительный зал встает и в едином порыве аплодирует юной дебютантке, новой картине. Но ведь так можно приветствовать, скажем", "Чапаева".

1 октября 1989 Открытие неведомых шедевров В течение октября месяца 1989 года года в киноаудитории крупнейшего после Лувра французского художественного хранилища — Музея д'Орсэ проходила ретроспектива русского дореволюционного кино на фестивале немого кино в Порденоне.

18 февраля 2013 Лауреаты Международного кинофестиваля фантастических фильмов Российский Фильм "Гадкие лебеди", снятый Константином Лопушанским , был удостоен второго приза "Серебряного нарцисса".