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Министру внутренних дел СССР товарищу Берия Л.П.

25 мая
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25 мая 1953
Депутат Верховного Совета
Союза Советских Социалистических Республик
Борис Петрович Чирков
Садово-Спасская, 21, кв. 75
25 мая 1953 года
Министру внутренних дел СССР товарищу Берия Л.П.

Глубокоуважаемый Лаврентий Павлович! Ко мне обратилась сестра драматурга Каплера с просьбой помочь ей выяснить судьбу ее брата.
Каплер в 1943 году был приговорен по ст. 58-10 УК РСФСР к 5 годам лишения свободы. Отбыв наказание, он по пороге к своему отцу, жившему на Украине, остановился на несколько дней в Москве, и это послужило основанием осудить его за нарушение паспортного режима еще на 5 лет.
Срок его наказания окончился 8 апреля текущего года. Однако, несмотря на это и на амнистию, Каплер не был освобожден из заключения, а переведен, судя по его письму к сестре, во внутреннюю тюрьму в Москве.
Ввиду того, что новых обвинений Каплеру как будто не было предъявлено, непонятно, почему он до сих пор не освобожден из заключения.
Обращаясь к Вам с этим письмом, прошу Вас дать указания разобраться в деле Каплера и сообщить его сестре, почему продлен срок его наказания.

Народный артист СССР Б. Чирков

Публикация журнала "Искусство кино", № 10, 1997 год
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