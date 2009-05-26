Владислав Галкин сыграет Котовского в одноименном сериале

анонс

10 января 2012 Кира Муратова снова снимает кино с Sota Cinema Group В ноябре в Одессе Кира Муратова начала съемки своей новой картины «Мелодия для шарманки».

14 апреля 2011 В эфире Первого канала - юбилейная 100-я серия проекта "Татьянин день" Две Татьяны борются за свое счастье.

26 ноября 2006 Пацак пацака не обманывает - это некрасиво, родной! В московском Доме Кино 1-го декабря 1986 года состоялась премьера картины Георгия Данелии с диковинным названием "Кин-дза-дза". Цивилизация, выстроенная на экране буйной фантазией Данелия и его соавтора Резо Габриадзе, несла на себе отпечаток отчаянного духовного убожества и распада.