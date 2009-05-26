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Владислав Галкин сыграет Котовского в одноименном сериале

26 мая
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26 мая 2009
Кинокомпания Star Media начала съемки телевизионного сериала «Котовский» о легендарном красном командире. Роль Котовского исполняет Владислав Галкин, известный зрителю по таким успешным проектам как «Дальнобойщики», «Мастер и Маргарита» и многим другим.

Говорит один из продюсеров телесериала Владислав Ряшин: «Котовский» - это исторический и достаточно масштабный сериал, априори предполагающий большие затраты на производство, мы уверены, что он состоится и будет интересен зрителю. Прежде всего, потому, что за основу взят сильный и интересный сценарий, который воплощается в жизнь благодаря отличному актерскому составу и профессиональной работе съемочной группы».

«Весь основной кастинг у нас подобрался достаточно быстро и не вызвал разногласий у продюсеров: Марина Александрова, Александр Макогон, Михаил Крылов, Иван Стебунов, Максим Лагашкин, Михаил Ефремов. А вот исполнителя главной мужской роли - Котовского искали очень долго. Сам персонаж Котовский – личность легендарная, сильная, харизматичная. Для кастинга стояла тяжелая задача – найти актера, который максимально бы соответствовал этому образу и, в тоже время, отлично справлялся с поставленной режиссерской задачей. И все же, после долгих поисков на роль Котовского, был выбран актер Владислав Галкин, которого единодушно утвердили после проведенных кинопроб, - [i]говорит сопродюсер телесериала Артем Доллежаль.

По словам продюсера Александра Робака:
Идея создания картины о Котовском зародилась еще 2,5 года назад, тогда же и начал писаться сценарий. Работа над ним велась достаточно долго - тщательно прописывались сюжетные линии, характеры персонажей. И, в итоге, мы получили по-настоящему интересную и увлекательную историю - сильную основу для производства будущего сериала. В конце апреля уже начались съемки сериала, у нас подобралась достаточно молодая, но уже зарекомендовавшая себя съемочная группа.
Влад Галкин в роли Котовского – это 100% внешнее попадание. Когда мы увидели фотографии молодого Влада и сравнили их с фотографиями Котовского в ранние годы, то сходство было просто потрясающее. К тому же по характеру Влад оказался не менее харизматичен и обаятелен.
По сценарию действие картины начинается в зимний период, на просторах заснеженной Сибири. А так как в связи с кризисом начало съемок вместо декабря пришлось перенести на конец апреля, то зимние съемки оказались под вопросом. Каким же было наше удивление, когда в первый съемочный день в Ярославле 21 апреля выпал снег, сама погода нам сопутствовала. Так и начался съемочный период, когда отсняли период зимы за несколько весенних дней в конце апреля».

Съемки сериала продлятся до конца июля. Кроме Ярославля новые локации запланированы в Ростове и Костроме.
Премьера сериала планируется на телеканале «Россия» в новом сезоне.
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Владислав Галкин сыграет Котовского в одноименном сериале фотографии
Владислав Галкин сыграет Котовского в одноименном сериале фотографии
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обсуждение >>
№ 6
Мария (Москва)   12.03.2010 - 17:53
"Патологический максималист" Два года назад, снимаясь в сериале «Диверсант 2», Владислав получил серьезную травму колена, а после прошел через 10 операций в Москве и 11 в Германии. Если бы врачи,... читать далее>>
№ 5
Мария (Москва)   12.03.2010 - 17:51
ВЛАДИСЛАВ ГАЛКИН О "КОТОВСКОМ" «Наверное, это будет откровением, — признался на съемках «Котовского» Владислав Галкин, — но если бы не предложение сниматься в этом фильме, я бы, наверное, ушел... читать далее>>
№ 4
Поликарпов Виталий (Тирасполь)   10.03.2010 - 22:22
Котовский родом из мест в которых я живу.Он был инициатором создания Приднестровской автономной республики в Одесской области со столицей в Тирасполе.Котовский был харизматичной личностью .История его... читать далее>>
№ 3
Лаврентьева Мария (Москва)   6.03.2010 - 20:01
Влад потрясающе глубокой души и таланта актер (не только актёр но и человек!). Он выложился на все 100%, как всегда. Посмею отметить, Владислав оказался намного сильнее самого фильма. Мне показалось,... читать далее>>
№ 2
Cербов Игорь (Одесса)   23.12.2009 - 21:46
Полностью согласен с предыдущим коментатором! Котовский был мужчиной высоченого роста и атлетического телосложения!А Галкин......? читать далее>>
Всего сообщений: 6
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