Кинокомпания «Фокус Фильм» презентовала свои новые проекты

анонс

В Литве с 22 марта по 5 апреля прошел 12-й международный кинофестиваль "Киновесна, 2007".

3 декабря 2006

«Броненосец "Потемкин"» в Нью-Йорке

В Нью-Йорке в декабре 1927 года начался коммерческий показ картины Сергея Эйзенштейна «Броненосец "Потемкин"» (выпуск Амторга и Амкино). Из отзыва эмигрантского рецензента: «Средняя, полувидовая, полупоставленная картина, каких Пате выпускает два раза в месяц в течение последних пяти-семи лет.