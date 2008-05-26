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Кинокомпания «Фокус Фильм» презентовала свои новые проекты

26 мая
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26 мая 2008
На рынке отечественной киноиндустрии появилась новая кинокомпания «Фокус Фильм». В ресторане «Архитектор» кинокомпанию и ее проекты представил председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков. Режиссер отметил, что за последнее время появляется очень много телеканалов, и чтобы приковать внимание телезрителей, снимается большое количество полнометражных фильмов и сериалов, тем самым, обеспечивая работой множество людей, а также возрождая многие кинопрофессии.

"Кино в России постепенно становится серьезным и выгодным бизнесом. Если еще шесть лет назад по всей стране сборы от проката одной картины составляли около 8 тыс. долларов, то теперь - свыше 500 млн. долларов, - отметил режиссер. - Если еще несколько лет назад в России существовало лишь 30 кинотеатров, то сейчас открыто более 1,2 тыс. кинозалов".

Этот факт говорит о том, что рынок киноиндустрии развивается колоссальными темпами, и публику интересует не только зарубежное кино, но и наше.
"Зритель требует фильмы на родном языке, которые ему понятны, которые рассказывают о таких, как он сам», - отметил Михалков.
"Пока качество новых картин не всегда отвечает высокому уровню, но это дело времени", - убежден режиссер.
Никита Сергеевич высказался в поддержку всех начинаний компании, и обещал содействие и помощь в дальнейшем становлении.

Среди проектов компании вниманию журналистовбыли представлены: комедийный сериал «Парижане» главную роль в котором исполнил Пьер Ришар, фильм-сага «Воротилы» о поколении людей родившихся в СССР, одну из ролей в нем исполнила мировая звезда Анни Жирардо, «Воротилы. Быть вместе» (эти фильмы уже куплены Первым каналом и будут показаны в сентябре), а также документальная лента «Большая нефть». Эта лента Андрея Доброва и Александра Замыслова повествует об истории добычи нефти на территории России от появления первой буровой до наших дней. О роли "черного золота" в большой политике, прошлом и будущем России, ее природных ресурсах рассуждают известные политики, экономисты, аналитики, деятели культуры. В фильме участвуют: Никита Михалков, Михаил Леонтьев и другие.

Генеральный директор «Фокус Фильм» Александр Васильевич Гарькушов главными критериями в выборе материала для будущих проектов обозначил несение в массы «вечного и доброго». Ведь России есть о чем рассказать, она богата на своих героев, о которых мы должны знать. На первых порах руководство «Фокус Фильм» планирует заниматься телесериалами и документальными лентами, а в ближайшей перспективе браться за полнометражные проекты. В данный момент компания приступает к работе над двумя многосерийными кинофильмами, один из которых «Цена успеха». Авторы телепроекта постарались честно и бережно подойти к истории освоения Западной Сибири. Документальная основа сценария взята из рассказов ветеранов нефтяной отрасли, из мемуаров нефтяников и документальных фильмов. Придуманные персонажи наделены чертами характеров знаменитых нефтяников – Николая Дурасова, Александра Усольцева, Николай Захарченко.
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