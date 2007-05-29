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В последние дни 60-го юбилейного Каннского МКФ состоялся «круглый стол», посвященный российскому национальному историческому кино.

29 мая
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Хроника кино >>
29 мая 2007
Основными темами этого мероприятия стали важные проблемы российских кинопроизводителей – совместное производство исторических фильмов и их международный прокат. Известно, что в связи с ростом бюджетов российских картин и количеством прокатных экранов сегодня в стране продюсеры вынуждены страховаться – искать финансирование зарубежных фондов (чтобы получить «невозвратные» деньги), частные инвестиции, договариваться о предпродажах фильмов за рубеж еще на стадии их подготовительного периода и производства. Эти темы и обсуждались на мероприятии, которое состоялось на борту бизнес-яхты El Bravo.
Организаторами «круглого стола» выступили журнал о кино для тех, кто его делает Action!, немецкая консалтинговая компания Peacefulfish, кинокомпания Golden Key Entertainment и коммуникационная группа «Планета Информ». Открыл «круглый стол» глава Федерального агентства по культуре и кинематографии Сергей Лазарук. Он рассказал о подписании двустороннего соглашения между Россией и Францией. Теперь наши страны будут принимать активное участие в совместном производстве кино. Кроме того, по словам Сергея Лазарука, в активной разработке находится программа по совместному кинопроизводству России и Германии. Очередная встреча представителей государственных фондов кино двух стран (ФАКК и Государственный Фонд кино Германии) состоится в июне в рамках ММКФ. В это время в Москву для переговоров приедет глава немецкого кинофонда Питер Дингес.
На «круглом столе» в Каннах присутствовали также Кирстен Ниехус, глава фонда Medienboard Berlin Bradenburg, российские и иностранные продюсеры и режиссеры, имеющие опыт в производстве исторического кино, в частности фильмов, сделанных в совместном производстве. Среди них – Владимир Хотиненко, который показал аудитории трейлер своей новой картины «1612» о периоде Смутного времени. Это была своего рода премьера, так как ранее кадры из этого высокобюджетного и ожидаемого проекта публично нигде не демонстрировались.
Кроме того, о своем опыте в сотрудничестве с немецкой кинокомпанией при производстве эпоса «Монгол» с бюджетом в 15 млн евро рассказали продюсер Сергей Сельянов и режиссер Сергей Бодров. Продюсер Павел Дувидзон рассказал о производстве картины «Кочевник», которая недавно вышла в европейский и американский прокат, что для неголливудского фильма – большое достижение. Присутствовавшие на «круглом столе» директора sales-компании Раиса Фомина (Интерсинема) и Армен Дишдишян ответили на вопросы аудитории о продажах и прокате российских фильмов за рубежом.
Следующая встреча российских и европейских продюсеров запланирована на 10 июня, когда в рамках кинорынка в Сочи журнал Action! и «Планета Информ» проведут «круглый стол» на тему «Поиски дополнительных источников финансирования кинопроизводства».

Предоставлено Коммуникационной группой "Планета Информ"
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персоны
Владимир Хотиненко
фильмы
1612: Хроники Смутного времениКочевникМонгол

фотографии >>
Армен Дишдишян ЦПШ
режиссёр Владимир Хотиненко
Сергей Лазарук руководитель департамента гос.поддержки кинематографии
Ольга Айларова(Action) и продюсер Павел Дувидзон
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