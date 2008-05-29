В Петербурге закончен монтаж телесериала "Табу"

Кинокомпания "MCN-production" и студия "Cinemix" по заказу телеканала НТВ закончила монтаж сериала с рабочим название "Табу" по книге-бестселлеру Романа Трахтенберга
"Путь самца". Жанр телесериала - мелодрама, каждая серия посвящена отдельной теме, вокруг которой строится сюжетный ряд. В центре сюжета - столкновение интересов полов и любопытные мужские истории, состоящие из двух-четырёх параллельных сюжетов, объединённых общей тематикой и тремя главными героями, с комментариями и анекдотами г-на Трахтенберга, являющегося, по сути, дополнительным персонажем, расставляющим нужные акценты и следящим "за правилами игры" всех вовлечённых в действие героев...
"Табу" - первый мужской сериал, лишенный блатного налета, псевдоромантических сентенций и мелодраматический самоистязаний, где главная ценность в трактовке и сути явлений, событий и судеб, бескомпромиссно честный взгляд на отношения женщин и мужчин. Это истории о "сексе в большом городе" глазами жителей российского мегаполисе, это - вызов нормам ханжеской морали, кричащей о толерантности и целомудрии, но погрязшей в угнетении и разврате, это - горькое лекарство, едкая истина о героях нашего времени, вынужденных жить по законам того общества, которому они служат. Здесь нет тёмных красок, герои ни делятся на "мальчишей" и "плохишей", а авторы ни ставят цель сделать кого-то публичным подонком. Жизнь сама всё расставит по местам, и вчерашнее чудовище может стать красавцем, а золушка превратиться в ведьму - такова жизнь, таковы её законы, таковы условности, в которых приходится существовать, соизмеримо с обстоятельствами выстраивая свою жизнь и поступки. Роман Трахтенберг - главный действующий персонаж, мысли которого нередко выносятся за пределы кадра. Неожиданное предложение написать книгу, становится отправной точкой событиям-страницам, рождающимся на глазах...
Главные роли в фильме получили: Роман Трахтенберг
, Екатерина Редникова
, Борис Хвошнянский
, Ирина Горячёва
, Роман Рязанцев
, Анна Лутцева
, Эрнест Тимерханов
, Виталий Такс
, Ольга Сухорукова
, Марианна Коробейникова
, Евгения Павлин
, Наталья Третьякова
, Юлия Долгашова, Марк Гаврилов
, Марина Титова.
Режиссёр-постановщик: Сергей Черных
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Оператор-постановщик: Степан Коваленко
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