Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Николай II о кино

3 мая
Все года

Хроника кино >>
3 мая 1908
Как известно, все важнейшие вопросы государственного управления через министров, главноуправляющих министерствами, генерал-губернаторов, градоначальников представлялась на высочайшее рассмотрение в виде докладов. Большинство этих докладов хранят на себе следы царской читки.
Один из документов относится к 3-му мая 1908 года и представляет следующий доклад директора департамента полиции:
«28 минувшего апреля месяца в разных кино-театрах города Киева по окончании последнего представлении и после ухода публики найдены в большом количестве воззвания преступного сообщества, призывающие рабочих от имени киевского Комитета Российской Социал-Демократической Рабочей партии не приступать к работам на фабриках и заводах в день 1-го мая с. г.» {…}
Обычно скупой на слова и резолюции Николай II-и удостоил доклад собственноручной пометкой. Характерно, что его внимание привлек не факт распространения прокламации, а место распространения - кино-театр:
«Факт печальный. Я неоднократно указывал, что эти кинематографические балаганы - опасные заведения. Там негодяи могут чорт знает, что натворить, благо народ, говорят, толпами валит туда, чтобы смотреть всякую ерунду. Не знаю, что бы придумать против таких балаганов».

В октябре 1909 года в кинотеатре «Паризианна» в Риге были арестованы два человека в момент передачи пакета с нелегальной литературой. Департамент полиции не замедлил составить о случившемся краткий доклад для царя.
Резолюция Николая П:
«Опять кинематограф! Какой вред они приносят, когда служат местом встреч для преступников. Пользы от них не может быть. Они вообще оказывают пагубное влияние, приучая публику к дурным привычкам. Надо в каждый такой театр назначить по жандарму, чтобы постоянно следить за подозрительными посетителями...»
На следующем докладе собственноручно внес уточнения:
«Не назначать специальных лиц, а вообще - более строго наблюдать за этими темными заведениями.»

Летом 1913 года при перлюстрации письма из Нью-Йорка в Петербург на имя члена Государственной Думы Ф. А. Родичева от некоего А. В. Ольшера, обратила на себя внимание перлюстраторов приложенная к письму вырезка статьи из какой-то американской газеты, посвященной судьбам кино-промышленности в России. Автор статьи скептически относится к развитию кино-промышленности в России, подчеркивая, что препятствует этому целый ряд политических и цензурных причин. С письма приложенной к нему статьи были сняты копии, которые цензоры переслали в особый отдел департамента полиции. Департамент полиции статью и письмо Ольшера представил Николаю II для осведомления.
Резолюция Николая П:
«Я считаю, что кинематография пустое, никому ненужное и даже вредное развлечение. Только ненормальный человек может ставить этот балаганный промысел в уровень с искусством. Все это вздор и придавать значения таким пустякам не следует».

По материалам публикации журнала «Советский экран» № 15, 1927 год
версия для печати

обсуждение >>
№ 4
Дубровский Дмитрий (Санкт-Петербург)   3.05.2016 - 18:56
Странно, что событие произошедшее 3 мая по старому стилю отмечают в день 3 мая по новому стилю. Привильнее приурочить эту статью к 16 мая(что соответствует 3 мая старого стиля в период с 29 февраля 1900... читать далее>>
№ 3
Завхоз (Домодедово)   1.04.2013 - 15:43
Мое мнение он был оч прав в своих убеждениях про кинематограф(если действительно так рассуждал). Да и вообще на тот момент кинематограф врят ли походил на искусство... Народ ходил в кинотеатр чтобы просто... читать далее>>
№ 2
Tea (-)   5.05.2009 - 12:59
Не надо приписывать Николаю Второму, то, что он не говорил и не писал.Явно это выдумки евреев-масонов.Им не достаточно того ,что его убили ,так и на мертвого клевещут, не переставая.Николай любил автомобили,... читать далее>>
№ 1
Андрей (Вологда)   3.05.2009 - 13:43
Что ж, это очередной факт, доказывающий несостоятельность Николая II как политика и государственного деятеля. Впрочем, это показывает и то, что как человек царь был весьма ограниченным, если не сказать... читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Дагун Омаев
30 апреля ушёл из жизни актёр Дагун Омаев.
Наталия Красноярская
30 апреля ушла из жизни актриса Наталия Красноярская.
Элина Быстрицкая
26 апреля 2019 года ушла из жизни народная артистка СССР Элина Быстрицкая
Валерий Филиппов
26 апреля ушёл из жизни художник-постановщик Валерий Филиппов.

День рождения >>

Вадим Александров
Наталья Андрейченко
Ксения Качалина
Данила Козловский
Фёдор Никитин
Кирилл Полухин
Наталья Рычагова
Людмила Шмелева
Николай Яковченко
Иван Андонов
Мэри Астор
Рената Блюме
Иржина Богдалова
Витольд Дембицкий
Массимо Раньери
Джино Черви
все родившиеся 3 мая >>

Премьеры ТВ

Маруся
2 мая
ТВЦ
Мастер охоты на единорога
2 мая
ТВЦ
Отель "Толедо"
3 мая
ТВЦ
Юристы
3 мая
НТВ
Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел
4 мая
ТНТ
Стеклянная комната
4 мая
ТРК Украина
Большой артист
5 мая
Россия 1
По законам военного времени-3
5 мая
Первый канал
Никогда не говори "никогда"
6 мая
Россия 1
Прыжок Богомола
9 мая
Россия 1

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен