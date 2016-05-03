Николай II о кино

Как известно, все важнейшие вопросы государственного управления через министров, главноуправляющих министерствами, генерал-губернаторов, градоначальников представлялась на высочайшее рассмотрение в виде докладов. Большинство этих докладов хранят на себе следы царской читки.

Один из документов относится к 3-му мая 1908 года и представляет следующий доклад директора департамента полиции:

«28 минувшего апреля месяца в разных кино-театрах города Киева по окончании последнего представлении и после ухода публики найдены в большом количестве воззвания преступного сообщества, призывающие рабочих от имени киевского Комитета Российской Социал-Демократической Рабочей партии не приступать к работам на фабриках и заводах в день 1-го мая с. г.» {…}

Обычно скупой на слова и резолюции Николай II-и удостоил доклад собственноручной пометкой. Характерно, что его внимание привлек не факт распространения прокламации, а место распространения - кино-театр:

«Факт печальный. Я неоднократно указывал, что эти кинематографические балаганы - опасные заведения. Там негодяи могут чорт знает, что натворить, благо народ, говорят, толпами валит туда, чтобы смотреть всякую ерунду. Не знаю, что бы придумать против таких балаганов».



В октябре 1909 года в кинотеатре «Паризианна» в Риге были арестованы два человека в момент передачи пакета с нелегальной литературой. Департамент полиции не замедлил составить о случившемся краткий доклад для царя.

Резолюция Николая П:

«Опять кинематограф! Какой вред они приносят, когда служат местом встреч для преступников. Пользы от них не может быть. Они вообще оказывают пагубное влияние, приучая публику к дурным привычкам. Надо в каждый такой театр назначить по жандарму, чтобы постоянно следить за подозрительными посетителями...»

На следующем докладе собственноручно внес уточнения:

«Не назначать специальных лиц, а вообще - более строго наблюдать за этими темными заведениями.»



Летом 1913 года при перлюстрации письма из Нью-Йорка в Петербург на имя члена Государственной Думы Ф. А. Родичева от некоего А. В. Ольшера, обратила на себя внимание перлюстраторов приложенная к письму вырезка статьи из какой-то американской газеты, посвященной судьбам кино-промышленности в России. Автор статьи скептически относится к развитию кино-промышленности в России, подчеркивая, что препятствует этому целый ряд политических и цензурных причин. С письма приложенной к нему статьи были сняты копии, которые цензоры переслали в особый отдел департамента полиции. Департамент полиции статью и письмо Ольшера представил Николаю II для осведомления.

Резолюция Николая П:

«Я считаю, что кинематография пустое, никому ненужное и даже вредное развлечение. Только ненормальный человек может ставить этот балаганный промысел в уровень с искусством. Все это вздор и придавать значения таким пустякам не следует».

По материалам публикации журнала «Советский экран» № 15, 1927 год