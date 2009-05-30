Избрано новое руководство Гильдии продюсеров России

анонс

В рамках Недели европейского кино в Таджикистане состоялся показ фильмов из Великобритании, Литвы, Швеции, Венгрии, Словении и Словакии. Неделя европейского кино в столице Таджикистана проходила уже не в первый раз.

29 января 2007

«Война и мир» - 135 миллионов зрителей

Съемки третий и четвертой серии киноэпопеи «Война и мир» начались 9 августа 1965 года - в Можайске сняли несколько объектов, а затем 14 августа отправились в Калинин, затем – в Дорогобуж и Звенигород.