Советский кино плакат в Монца-Милано

В Италии в королевском дворце г. Монца около Милана 31 мая 1927 открылась 3-я Международная выставка декоративных искусств. Выставка продлилась до конца октября. СССР в лице Государственной Академии Художественных Наук принимал участие в этой выставке уже второй раз (первый раз в 1926 г.).В 1927 году впервые в числе экспонатов отдела СССР представлен также и советский киноплакат. СССР под киноплакат была предоставлена большая галерея дворца, ведущая в другие залы с экспонатами декоративного искусства и непосредственно соприкасающиеся с ними. Хотя плакаты были выставлены только как образцы полиграфического искусства, но, в целях большего художественного впечатления, все 40 отобранных плакатов были выставлены по обеим сторонам громадной галереи и на достаточном расстоянии друг от друга. Каждый плакат был заключен в двойную раму. Благодаря этому получилась как бы картинная галерея, усилившая общий эффект и сосредоточившая внимание на каждом отдельном плакате. Вместе с тем была избегнута обычная, случайная и аляповатая расстановка плакатов, напоминающая соответственные места на улицах, заклеенные афишами и плакатами.Отбор плакатов для выставки ГАХН производил совместно с Совкино. На выставке впервые представлены все стили и направления большинства советских художников кино-плаката. Благодаря подбору, размещению и местоположению, советские киноплакаты привлекали к себе большое внимание посетителей выставки, главным образом, итальянцев.И это, несмотря на то, что, по обычным европейским масштабам и понятиям о киноплакате, или хотя бы по сравнению с тут же находившимися вблизи от дворца итальянскими киноплакатами, фигурирующими в виде рекламы на улицах, советский плакат необычайно мал по своим размерам.