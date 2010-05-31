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«Черкизона. Одноразовые люди»

31 мая
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31 мая 2010
«Черкизона. Одноразовые люди»
31 мая в эфире телеканала РЕН стартовал масштабный проект кинокомпании «Всемирные Русские Студии» (RWS)«Черкизона. Одноразовые люди», анонсированный под рабочим названием «Рынок».
В ролях: Дмитрий Миллер, Константин Соловьев, Анастасия Макеева, Александр Пашков, Валерий Афанасьев, Юрий Кузнецов, Михаил Сафронов, Ольга Чудакова и др.
После трагической гибели жены у провинциального хирурга Сергея Виноградова (Дмитрий Миллер) не остается человека ближе, чем Даша – десятилетняя дочь покойной. Да «Черкизона. Одноразовые люди»и сама девочка относится к нему, как к родному отцу. Втайне от близких Сергей увольняется из больницы, продает квартиру и, вопреки воле Дашиного деда, увозит ее в Москву. Полные надежды на счастливую жизнь, герои случайно попадают на печально известный Черкизон, где девочка бесследно исчезает.
Находясь в розыске за похищение Даши, Сергей не может обратиться в милицию. Он вынужден начать собственные поиски. Но гигантский рынок – отдельное государство со своими особыми нравами и правосудием, добиться правды от которого – задача почти невозможная.
Расследование приведет Сергея в рыночный бордель, местное казино, на невольничий рынок… Ему понадобится вся его воля, чтобы не стать одним из тысяч «одноразовых» людей, которых безжалостно перемалывает Черкизон…

Все мы учились понемногу…
«Черкизона. Одноразовые люди»Для работы над ролью актеру Дмитрию Миллеру пришлось вспомнить врачебные навыки…
«Конечно, 4 года, которые я проучился в медицинском, оказались неплохим подспорьем, – рассказывает Дмитрий. – Но при съемках хирургических сцен все равно понадобилась помощь врача-консультанта, который помогал мне не растеряться и действовать убедительно. Ведь у меня совсем не было практики, да и теория, честно говоря, подзабылась. Но оказать первую в помощь в реальной жизни для меня не составит проблем – как-никак, среднее медицинское образование у меня есть».
…а Константину Соловьеву освежить знания, полученные в Школе Милиции
«Черкизона. Одноразовые люди»«Мой герой до начала истории работал в органах внутренних дел. Сфера мне не чужая, ведь я 2 года отучился в Школе Милиции, а потом еще год проработал милиционером, – вспоминает Константин. – Но понял, что это не мое и отчислился, хотя и хотелось пойти по стопам отца. Он, кстати, как и Егор, успел поработать не только в милиции, но и в охране. Вот только мой герой идет в охранники вынуждено, устраиваясь на рынок в поисках маньяка. Как и мне, этот мир ему абсолютно чужд».
Рынок во всей красе
«Черкизона. Одноразовые люди»
Режиссер-постановщик проекта Дмитрий Петрунь:
«Взятый нами условный рынок ничем не отличается от тысяч существующих в стране, а потому мы стремимся внести в нашу полностью придуманную историю эффект документальности. Он реализован в наборе операторских приемов, таких как движущаяся ручная камера, нарочито сломанная композиция кадра и «добор» фокуса непосредственно во время съемки – то, что раньше считалось ошибкой. Все это позволяет передать ощущение нерва, который необходим для многочисленных эмоциональных сцен».

RWS
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Валерий АфанасьевЮрий КузнецовАнастасия МакееваАлим МатвейчукГлеб МатвейчукДмитрий МиллерАлександр ПашковДмитрий ПетруньМихаил СафроновКонстантин СоловьёвОльга Чудакова
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Черкизона. Одноразовые люди

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«Черкизона. Одноразовые люди» фотографии
«Черкизона. Одноразовые люди» фотографии
«Черкизона. Одноразовые люди» фотографии
«Черкизона. Одноразовые люди» фотографии
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обсуждение >>
№ 4
Герда (А)   15.08.2010 - 07:45
Кто знает чем кончился фильм,? посмотрела 30 серий и оказывается еще не закончился, слишком уж затянуто..... стоит ли искать продолжение? читать далее>>
№ 3
Нэлли (Москва)   9.06.2010 - 20:46
Обалденный фильм! Не могу оторваться. читать далее>>
№ 2
Светочек (Москва)   1.06.2010 - 22:07
Не чего общего с черкизовским рынком читать далее>>
№ 1
Нариман (Тверь)   31.05.2010 - 22:30
причем здесь черкизон если мужик тупой! А дочку оставил одну на рынке? читать далее>>
Всего сообщений: 4
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