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Начались съемки третьего сезона "Кадетства"!

31 мая
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31 мая 2007
В последний день мая съемочная группа компании «Киноконстанта», приступила к съемкам третьего сезона сериала СТС «Кадетство». Выходной день – воскресенье – стал поистине рабочим для состава киногруппы. До сентября, когда в эфир Первого развлекательного выйдут первые серии «Кадетства-3», съемочная группа компании «Киноконстанта» планирует снять сорок серий.
Бить или не бить?
Открытие съемочной площадки началось с битья посуды. По давней традиции режиссер должен разбить тарелку. Так принято в творческой среде благословлять будущую кинокартину. Однако перед запланированной сценой с тарелкой, случился спор: бить или не бить? Шекспировская постановка вопроса возникла неспроста. Дело в том, что первый сезон «Кадетства» год назад открывали разбитой тарелкой, и сорок серий были сняты без сучка и задоринки. Второй сезон начали снимать уже без тарелочных традиций, но на второй день съемок что-то не заладилось. К счастью, это не сказалось на общем процессе съемок. Однако третий сезон решено было снимать на новой технике, поэтому посчитали, что официальное открытие с благословенной тарелкой не повредит. Итак, съемки «Кадетства-3» официально были объявлены открытыми!

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