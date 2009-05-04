Бессмертное кино о войне - в цвете!

Два центральных телеканала России показали на праздники бессмертные черно-белые фильмы о Великой Отечественной, которые благодаря новым технологиям стали цветными. Сначала - 4 мая - зрители увидели на «России» новые «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой
. А затем 9 мая на Первом канале была представлена колоризированная картина Леонида Быкова «В бой идут одни "старики"»
.
Как говорят организаторы этих беспрецедентных проектов, легендарные произведения решили «оцветить» для нового поколения зрителей, которые воспринимают черно-белое кино как анахронизм.
Переделанные кадры картины Быкова
можно увидеть на официальном сайте
канала, а цветного Штирлица
можно разглядеть онлайн в выпусках «Вестей»
.
Остается только надеяться, что ни Александр Любимов
, ни Игорь Лопатенок
не пойдут по пути той компании, что загубила новым звуком шедевры отечественной мультипликации, и оставят хотя бы звуковое оформление оригинальным.
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