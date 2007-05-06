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«Трасса М-8» - съемки завершены

6 мая
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6 мая 2007
6 мая 2007 года завершились съемки российского полнометражного художественного фильма "ТРАССА М-8". Картина снималась в Москве и Подмосковье по захватывающему сценарию с использованием последних технологий, соответствующих стандартам современного мирового кинематографа. Этот фильм является дебютным проектом Кинокомпании «Глория Фильм», продюсером которой является Евгения Гладцкова. Фильм «Трасса М-8» можно смело назвать первым мультижанровым проектом в российском кинематографе, т.к. в нём объединены элементы road-movie по-русски, черной комедии, приключения, романтического триллера и даже «спагетти-вестерна».
В качестве режиссёра картины выступил Александр Грабарь, который знаменит своими работами на телевидении.
Главные роли в картине исполнят молодые актёры: Шамиль Хаматов и Людмила Ширяева, а так же звезды российского кино: Александр Лазарев мл., Сергей Гармаш, Леонид Кулагин, Григорий Сиятвинда, Максим Коновалов, Денис Бургазлиев. В фильме принимали участие известные радиоведущие Геннадий Бачинский и Сергей Стиллавин.
Молодые и талантливые программисты Андрей (Шамиль Хаматов) и Марина (Мария Гончар) создали уникальную компьютерную программу, которая представляет большую коммерческую ценность.
По трагическому стечению обстоятельств Марина погибает. Для завершения программы Андрею требуется Маринин ключ доступа. Перед Андреем стоит задача разгадать секрет Марининого ключа. Подсказкой служит всего лишь одна фотография – фото Хосе (Сергей Гармаш), старого друга Андрея и дяди Марины. В поисках разгадки Андрей отправляется в дорогу по Трассе М-8, которая ведет в Вологду, где живёт Хосе.
Попутчицей Андрея становится Лена (Людмила Ширяева), любовница олигарха (Александр Лазарев мл.), желающего завладеть программой.
По их следу идут ещё несколько заинтересованных лиц: бывший «суперагент» (Григорий Сиятвинда), гангстер-меломан (Денис Бургазлиев), обезумевший политик (Леонид Кулагин), обкурившиеся байкеры и многие другие.
Основным катализатором развития сюжетной линии являются сами герои. Их образы и диалоги намеренно утрированные и преувеличенные, только подчёркивают абсурдность самой жизни.
Уникальность кинопроекта заключается в объединении коммерческого и арт-хаусного кино в рамках мультижанрового проекта. Это подтверждается гротескными образами героев, неоднозначностью киножанра и эклектикой музыкального сопровождения (классическая музыка, рок, джаз, хип-хоп, электроника и гитарные мотивы)
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персоны
Геннадий БачинскийДенис БургазлиевСергей ГармашМария ГончарАлександр ГрабарьМаксим КоноваловЛеонид КулагинАлександр Лазарев (младший)Григорий СиятвиндаСергей СтиллавинШамиль ХаматовЛюдмила Ширяева
фильмы
Трасса М8

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«Трасса М-8» - съемки завершены фотографии
«Трасса М-8» - съемки завершены фотографии
«Трасса М-8» - съемки завершены фотографии
«Трасса М-8» - съемки завершены фотографии
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обсуждение >>
№ 2
Великосветов Олег (Реутов)   28.08.2008 - 16:10
Похоже на самопал. И не понятно что за эклектическая музыка. А гэги это что? читать далее>>
№ 1
ангелина проф (москва)   26.12.2007 - 16:26
же видела трасса м8-круто,так оригинальненько!советую посмотреть!такого рода еще фильмы не снимали у нас! смешноооооо! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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