В Москве снимают "Индиго"

6 мая в Марьино проходил первый день съемок фильма «Индиго», открытый для посещения СМИ. Картину с таким загадочным названием начали снимать не так давно, и у исполнителя главной роли – Ивана Янковского (сына Филиппа Янковского) – это был всего лишь третий съемочный день в его жизни. Кроме него, на площадке в одном из урбанистических дворов современной Москвы присутствовал наш старый знакомый – Михаил Ефремов, который, как всегда, шутил и играл на публику, не забывая между делом играть свою роль.

Сюжет, предложенный будущему зрителю режиссером Романом Прыгуновым (также являющимся продолжателем отцовского дела) и сценаристами Алексеем Тиммом и Валентином Спиридоновым, закручен вокруг молодых ребят, обладающих сверхчеловеческими способностями. Их называют Индиго, и они чувствуют себя свободными, только когда держатся вместе. Мир взрослых не воспринимает их всерьез, и даже опасность, нависшая над этой «молодежной субкультурой» в образе убийцы-маньяка, не помогает их взаимопониманию. Как нам обещают, это не комикс, а история о людях и их проблемах, пусть даже и не столь обычных. Кроме тех, кто присутствовал в этот день на съемках, заявлены также Мария Машкова, Артем Ткаченко, Елена Дробышева, Анастасия Ричи и другие.

Сами съемки, как обычно, не обошлись без казусов. Но самое большое удивление вызвал тот факт, что фильм снимает американский оператор Гуччиардо Джеймс. Хотя было занимательно посмотреть, как работает профессионал из «фабрики грез». У меня, вообще, поначалу сложилось впечатление, что главный здесь именно он, потому что режиссера, практически, не было видно. Лишь после смены ракурса появился и сам Роман, чтобы разъяснить, какого эффекта он добивается от кадра.

Основная проблема этих съемок состояла в том, что они проходили на натуре, во дворе панельной многоэтажки. Естественно, вокруг скопилось много зевак, и среди них было много детей. Как бы не кричали им, чтобы соблюдали тишину, это все равно что орать самолету, чтобы он затормозил. В такой обстановке и снимали дубль за дублем. Тишина обязательно нарушалась то хохотом, то хлопаньем дверей, то разговором по сотовому, и никакая милиция здесь не могла помочь. И все таки они сняли первый ракурс.

По сцене Андрей сообщает своему отцу – участковому Каляеву, что знает, кто убийца. В руке главного героя сотовый телефон, с которым также не обошлось без накладок. Похоже, он в конце концов зазвонил в реальности и пришлось отвечать… А при смене ракурса проявился и профессионализм Ефремова. В отличие от своего молодого коллеги, он четко знал, где нужно ему стоять. Для него это уже вошло в привычку, а Ивану было нелегко занять свою точку из-за телефона (снимали из-за его спины). Да еще и этот жуткий ветрище, пронизывающий тебя до костей, хотя по сюжету лето. Трудно, трудно пришлось молодому поколению. Ефремов же бродил между дублями, разговаривал по злополучному сотовому или с кем-нибудь из съемочной группы, фотографировался на память со зрителями. Для него это был обычный рабочий день, а для молодого Янковского – началом «трудного пути».

Хорошо, хоть с погодой им немного повезло. Солнце светило по-весеннему ярко, что немаловажно для освещения, тем более если съемка проводится вечером. Правда, было не жарко, и Ивану между дублями накидывали на плечи куртку. Ефремова же спасала форма милиционера. После того, как с ним сфотографировались зрители, он пошутил: «Вот кого народ любит. Милицию!»

Что ж, теперь будем ждать выхода фильма на экраны, что планируется на декабрь 2007-го – январь 2008 года.

Макс

Фотографии Валерия Лукьянова.