"Кадетский бум" в Воронеже

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Новости кино Фильмы о войне бесплатно покажут на ВДНХ В программе показов – «Баллада о солдате» и «Женя, Женечка и "катюша"»

Новости кино Любимым фильмом россиян о войне стала лента «В бой идут одни "старики"» Место в топе нашлось и современным картинам.

Обзор сериалов «Никогда не говори "никогда"»: Но ты не плачь Экранизация песен Татьяны Булановой в типичной мелодраме «России 1»

Интервью Федор Попов: «Память так устроена, что мы чаще говорим не о количестве жертв, а вспоминаем достижения» Режиссер «Коридора бессмертия» о художественной правде, военном кино и отношении к Сталину.

Новости кино Премьера сериала «Мама Лора» с Еленой Пановой состоится 13 мая Иронический детектив покажет Первый канал.

Новости кино Продолжениям «Аватара» придется подвинуться ради новых «Звездных войн» Disney объявила даты выхода в прокат новых фильмов, в том числе доставшихся студии от Fox.

Новости кино Никита Панфилов стал адвокатом XIX века На канале НТВ 13 мая состоится премьера исторического детектива «Победители».

Ролики фильмов «Смертельная тропа» Рейнджеру Венди предстоит провести долгое время наедине с трупом в лесу в ожидании поискового отряда.