Как искали Владика. Или - Шурика?

В 1964 году Леонид Гайдай решил поставить комедию по сценарию М.Слободского и Я.Костюковского "Несерьёзные истории", который включал в себя две новеллы. Главный герой - Владик Арьков.

С 1-го июня начались фото- и кинопробы актеров. В кастинге на роль Владика принимали участие: Александр Леньков, Виталий Соломин, Сергей Никоненко, Борис Амарантов, Александр Збруев, Валерий Носик, Владимир Коренев, Геннадий Корольков...

Когда ни один из кандидатов не "глянулся" режиссеру, кто-то вспомнил об Александре Демьяненко, молодом ленинградском актере.

Уже потом, в ходе съемок, "Владик" станет "Шуриком", а "Несерьезные истории" - "Операцией "Ы".

Эта комедия принесет Александру Демьяненко вненародную любовь, славу и.. длинный-длинный перерыв в съемках. Как это часто случалось в советском кино, режиссеры испугались узнаваемости: а вдруг все увидят в нем только Шурика?