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Премьера "Дневного дозора" в США

1 июня
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1 июня 2007
1 июня 2007 года, когда отшумели все майские громкие премьеры — "Человека-паука: враг в отражении" /Spider-Man 3/ (2007), "Шрэка Третьего" /Shrek the Third/ (2007) и "Пиратов Карибского моря: На краю света" /Pirates of the Caribbean: At World's End/ (2007), на экраны США вышел еще один блокбастер — "Дневной дозор" (2005) Тимура Бекмамбетова. Как известно, в начале 2006 года эта картина с большим успехом прошла в российских кинотеатрах — ее сборы составили более 33 млн. долларов, — и изначально создавалась с прицелом на прокат за океаном. "Ночной дозор" (2004) уже шел в Штатах ограниченным прокатом в том же 2006 году, заработал там 1,5 млн. долларов и,
судя по отзывам американских зрителей в Интернете, был принят хорошо. Сам Тимур Бекмамбетов занят работой над картиной "Wanted", в которой заняты такие звезды, как Морган Фриман, Анджелина Джоли и Джеймс МакЭвой ("Последний король Шотландии" / Last King of Scotland, The (2006)).
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Тимур БекмамбетовАнджелина ДжолиДжеймс МакэвойМорган Фриман
фильмы
Дневной ДозорОсобо опасен

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