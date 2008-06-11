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«Закрытые пространства» открыли «Летнюю эйфорию» на Кинотавре

11 июня
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11 июня 2008
11 июня фильмом Игоря Ворсклы «Закрытые пространства» в Сочи открылась авторская программа Андрея Плахова «Летняя Эйфория».
Программа известного кинокритика, президента ФИПРЕССИ Андрея Плахова «Летняя Эйфория» презентовала публике наиболее яркие, радикальные и экстравагантные российские киноновинки текущего сезона. «Закрытые пространства» представляют собой редкий для отечественного экрана вариант микса авторского радикализма с вполне зрительской формой подачи, рассчитанной на достаточно широкую аудиторию.
«Закрытые пространства» – кино импульсивное, энергичное, многогранное. Это не вялый самоуглубленный артхаус; здесь есть место компромиссам со зрителем, развлекательной легкости, эффектному гротеску. И все это – применительно к непростой, далеко не идиллической истории, незавидному положению героев, их запутанным отношениям. Это фильм о молодежи, которую практически не знает кинематограф современной России. В основную массу отечественных картин герои «в районе двадцати» попадают случайно – это люди без свойств, клубный перегной, круглосуточные тусовщики с набором стандартных желаний. В «Закрытых пространствах» все сложнее и тоньше. Оказывается, в обеспеченных семьях выросло поколение недурно воспитанных, порой даже образованных людей с жуткими, катастрофическими рубцами на душе, вылечить которые может только любовь, страсть, подлинность. Этот фильм – о дефиците человечности, о том, что ее не берут взаймы, но всегда вырабатывают с чистого листа. И только сами.
Главную роль исполнил Леонид Бичевин, известный по роли молодого фарцовщика Валеры из «Груза 200». «Закрытые пространства» - первая большая роль актера в кино.
Роль Вики, разносчицы пиццы, исполнила Мария Машкова, получившая популярность благодаря роли Маши Тропинконой в сериале «Не родись красивой». Для Машковой «Закрытые пространства» также стали первой большой и серьезной работой в кино
Роль шарлатанистого психотерапевта, которому и самому не помешала бы квалифицированная помощь, исполнил музыкант, лидер группы «Ва Банкъ» Александр Ф. Скляр.
Авторами саундтрека к «Закрытым пространствам» выступили Леонид Федоров (Аукцыон) и Владимир Волков (Волков-Трио).
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«Закрытые пространства» открыли «Летнюю эйфорию» на Кинотавре фотографии
«Закрытые пространства» открыли «Летнюю эйфорию» на Кинотавре фотографии
«Закрытые пространства» открыли «Летнюю эйфорию» на Кинотавре фотографии
«Закрытые пространства» открыли «Летнюю эйфорию» на Кинотавре фотографии
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