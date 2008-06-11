«Закрытые пространства» открыли «Летнюю эйфорию» на Кинотавре

11 июня фильмом Игоря Ворсклы «Закрытые пространства
» в Сочи открылась авторская программа Андрея Плахова «Летняя Эйфория».
Программа известного кинокритика, президента ФИПРЕССИ Андрея Плахова «Летняя Эйфория» презентовала публике наиболее яркие, радикальные и экстравагантные российские киноновинки текущего сезона. «Закрытые пространства» представляют собой редкий для отечественного экрана вариант микса авторского радикализма с вполне зрительской формой подачи, рассчитанной на достаточно широкую аудиторию.
«Закрытые пространства» – кино импульсивное, энергичное, многогранное. Это не вялый самоуглубленный артхаус; здесь есть место компромиссам со зрителем, развлекательной легкости, эффектному гротеску. И все это – применительно к непростой, далеко не идиллической истории, незавидному положению героев, их запутанным отношениям. Это фильм о молодежи, которую практически не знает кинематограф современной России. В основную массу отечественных картин герои «в районе двадцати» попадают случайно – это люди без свойств, клубный перегной, круглосуточные тусовщики с набором стандартных желаний. В «Закрытых пространствах» все сложнее и тоньше. Оказывается, в обеспеченных семьях выросло поколение недурно воспитанных, порой даже образованных людей с жуткими, катастрофическими рубцами на душе, вылечить которые может только любовь, страсть, подлинность. Этот фильм – о дефиците человечности, о том, что ее не берут взаймы, но всегда вырабатывают с чистого листа. И только сами.
Главную роль исполнил Леонид Бичевин
, известный по роли молодого фарцовщика Валеры из «Груза 200
». «Закрытые пространства» - первая большая роль актера в кино.
Роль Вики, разносчицы пиццы, исполнила Мария Машкова
, получившая популярность благодаря роли Маши Тропинконой в сериале «Не родись красивой
». Для Машковой «Закрытые пространства» также стали первой большой и серьезной работой в кино
Роль шарлатанистого психотерапевта, которому и самому не помешала бы квалифицированная помощь, исполнил музыкант, лидер группы «Ва Банкъ» Александр Ф. Скляр
.
Авторами саундтрека к «Закрытым пространствам» выступили Леонид Федоров (Аукцыон) и Владимир Волков (Волков-Трио).
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