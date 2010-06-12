«Земля забвения» и Ольга Куриленко

анонс

13 февраля 2012 Кинокомпания «Коктебель» приступает к съемкам нового фильма «Последний день» Съемки будут проходить на полярной станции Валькаркай, расположенной близ мыса Шелагский – самой северной точки Чукотки, - в 5-ти часах езды на вездеходе от города Певек, который считается самым северным городом во всей России.

20 февраля 2013 «Взрослая дочь, или Тест на...». Премьера 13 июля состоялась премьера отечественной романтической комедии «Взрослая дочь, или Тест на...».

29 января 2007 Съемки фильма «Война и мир» начались... Съемки фильма «Война и мир» начались 7 сентября 1962 года. Это были локальные съемки уходящей осенней натуры, которые должны были вестись на протяжении месяца. Снимать начали с эпизода, где французские солдаты расстреливают у стен Новодевичьего монастыря москвичей, подозреваемых в поджогах города.