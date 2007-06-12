Суворовцы простились с училищем!

Такого в истории Тверского суворовского училища еще не было и вряд ли повторится! 12 июня съемки популярного сериала «Кадетство» совпали с 59-ым выпуском Тверского СВУ!
Ровно в 9.30 во внутреннем дворе училища два взвода стояли наготове, среди них и актеры сериала СТС в парадной форме. Все репетировали: актеры учились маршировать, а суворовцы бросать на счет три монеты. Только раз в жизни при выпуске они попадают под «золотой дождь»: такова традиция с незапамятных времен. Движение процессии не начиналось: ждали когда установят кинокамеры на специальные помосты – партикабли – чтобы в кадре оказались все суворовцы и их офицеры-воспитатели. Неподалеку стройными рядами стояли сумки выпускников. После официальной части они, в отличие от актеров, последний раз войдут в суворовское вместе с родителями, чтобы попрощаться с родными пенатами, купить памятные сувениры и сфотографироваться.
За воротами торжественную процессию в сопровождении военного оркестра встречали родственники и знакомые суворовцев. Кстати, некоторые актеры тоже приехали не одни: дочь Валерия Баринова
– 16-летняя Саша, 10-летняя Глафира Стеклова, родители Аристарха Венеса
и его младшая сестренка – тоже с восхищением наблюдали за всем происходящим. Но сначала за ворота выбежали операторы с камерами и режиссер Дмитрий Меднов. В этот день на площадке работали четыре камеры: три постоянно перемещались, а одна снимала с крыши здания училища. А родители фотографировали не только своих сыновей, но и любимых телегероев.
Александр Пороховщиков
как генерал-майор Матвеев вручал аттестаты актерам и как народный артист – суворовцам-отличникам. Почти все по-настоящему: только на аттестатах героев «Кадетства», в отличие от оригиналов, внизу стояла пометка: «документ является кинореквизитом». Под барабанную дробь ребята одновременно сняли фуражки, преклонили колено и опустили голову. По традиции суворовцы положили под колено монеты, и когда все дружно встали, эти монеты зазвенели. Молодые актеры проделали то же самое, хотя в кадре на общем плане этого не было видно. Все кинокамеры сфокусировались на третьем взводе, который возглавил подполковник Василюк (актер Вадим Андреев
). На расстоянии нескольких метров от камеры актер сделал условный знак, и колонна с известными актерами в первых рядах, хором выпалила: «Вот и все!»
Вернувшись в Суворовское, ребята последний раз выстроились по взводам. «До свидания, генерал-майор!» – хором выпалили суворовцы, и в один миг двести пятьдесят фуражек взлетели вверх.
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