Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Запрещенная реальность» - на Кинорынке

13 июня
Все года

Хроника кино >>
13 июня 2009
«Запрещенная реальность» - на Кинорынке15 июня в Сочи пройдет презентация долгожданного и масштабного фантастического кино проекта «Запрещенная реальность» (прежнее название фильма – «СМЕРШ-XXI»). Впервые сам кинопроект и его новое название будут представлены на закрытии 78-го Международного кинорынка – важнейшего и значительного события для профессионалов, работающих в киноиндустрии. Сам факт о презентации кинопроекта, созданного по мотивам одного из самых популярных романов знаменитого российского писателя-фантаста Василия Головачева, красноречиво свидетельствует об ожидаемости и месте фильма на российском кинорынке.
Как отметила продюсер фильма «Запрещенная реальность» Юлия Орлова, организаторы мероприятия – оргкомитет Кинорынка и компания «Русь-Медиа» - пока предпочитают держать в секрете все подробности церемонии, но уверены, что презентация станет запоминающимся событием и поставит яркую точку в работе 78-го Международного кинорынка. Презентация представляет собой концептуальное шоу, в которое заложены идеи, дух, динамика и масштаб фантастического боевика «Запрещенная реальность».
Презентация фильма «Запрещенная реальность» пройдет в рамках закрытия 78-го Международного кинорынка в Сочи в понедельник, 15-го июня, на пляже отеля «Жемчужина».

SKC
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Василий Головачев
фильмы
Запрещенная реальность

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

14 ноября 2004 года состоялось закрытие Кинофестиваля «Кино без барьеров»

14 ноября 2004 года состоялось закрытие Кинофестиваля «Кино без барьеров»

С 11 по 14 ноября 2004 года в небольшом московском кинотеатре «Салют» прошел необычный кинофестиваль. Он нов и для зрителя, и для критики, но родился еще в 2002 году. Это «Кино без барьеров» – Второй Международный Фестиваль по проблемам инвалидов.
Первая советская модель журнала «Playboy»

Первая советская модель журнала «Playboy»

На обложке майского номера журнала «Playboy» красуется фотография Натальи Негоды и надпись: «From Russia with love: The Soviets’ first sex star Natalya Negoda» («Из России с любовью: Первая советская секс-звезда Наталья Негода»).
3 комментария
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Гио Хуцишвили
11 июня ушёл из жизни актёр Гио Хуцишвили.
Татьяна Малыщицкая
9 июня скончалась актриса Татьяна Малыщицкая.
Игорь Охлупин
9 июня ушёл из жизни актёр Игорь Охлупин.
Игорь Лях
8 июня ушёл из жизни актёр Игорь Лях.

День рождения >>

Алексей Барабаш
Сергей Быстрицкий
Алиса Гребенщикова
Александр Дьяченко
Алексей Коряков
Роман Маякин
Ёдгар Сагдиев
Александр Сластин
Олег Филипчик
Тим ДеКэй
Изабель Канделье
Марио Касас
ДиДжей Куаллс
Фрэнсис О'Коннор
Берни Хэмилтон
Нора Чирнер
все родившиеся 12 июня >>

Премьеры ТВ

Знакомство
12 июня
НТВ
Клуб обманутых женщин
12 июня
Россия 1
Крым
12 июня
Первый канал
Наследница поневоле
13 июня
Россия 1
Собибор
14 июня
Первый канал
Список желаний
15 июня
Домашний
Благими намерениями
16 июня
Россия 1
Вторая жизнь Евы
17 июня
Пятый канал
Коммивояжёр
17 июня
Первый канал
Садовое кольцо
18 июня
Первый канал
Тётя Маша
18 июня
Россия 1

ревью

«Книжный клуб»
Ролики фильмов

«Книжный клуб»

Однажды в руки утонченных интеллектуалок попадает эротический бестселлер «Пятьдесят оттенков серого». С этого момента жизнь калифорнийских леди уже никогда не будет прежней.