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«Гастроли» - на Сочинском Кинорынке

13 июня
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13 июня 2010
«Гастроли» - на Сочинском Кинорынке13 июня в рамках Сочинского Кинорынка была представлена новая картина Виктора Шамирова «Гастроли». Сценарий написал сам режиссер с Гошей Куценко и Константином Юшкевичем. Они же все совместно с Андреем Новиковым являются продюсерами своего детища.
По сюжету небольшая группа московских актеров отправляется в гастрольную поездку по нескольким большим российским городам. Повествование разворачивается в легкой манере. Все обстоятельства и мотивы героев реалистичны, взяты во многом из действительно случившихся в жизни авторов событий.
«Гастроли» - на Сочинском Кинорынке
В ролях: Гоша Куценко, Константин Юшкевич, Виктор Шамиров, Павел Савинков и Ксения Радченко.
Жанр картины – комедия, забавные зарисовки из жизни актеров.
Выход фильма в российский прокат запланирован на декабрь 2010 года.
Съемки проходили в Твери и в Москве в апреле и мае. В настоящий момент картина монтируется.

«Гастроли». Комедия о том, что происходит за кулисами
«Гастроли» - на Сочинском Кинорынке
Нет такого театрального зрителя, который бы отказался попасть за сцену. Репетиции и «разборы полетов», застолья и интриги, флирт и слезы, успех и провал…
Комедия Виктора Шамирова «Гастроли» как раз об этом. Иронично и со знанием дела она рассказывает о жизни гастролирующей антрепризы. Той самой жизни, что «тяжела и неказиста», загадочна и притягательна, смешна и трагична.

История, герои, создатели
Фильм «Гастроли» – кинопрочтение спектакля театра им. Моссовета «Упражнения в прекрасном». Как и спектакль, картина поставлена Виктором Шамировым, известным своей способностью превращать любой сценарий в коллективную
«Гастроли» - на Сочинском Кинорынке
импровизацию. А идея принадлежит давней творческой группе Виктора Шамирова, Гоши Куценко, Кости Юшкевича.
Труппа из четырех актеров во главе с администратором «чешет» по глубинке со спектаклем, отрепетированным на скорую руку. Актерам, занятым в фильме, – Гоше Куценко, Константину Юшкевичу, Павлу Савинкову и самому Виктору Шамирову, – здесь есть, что добавить, ведь все они отлично знают театральную изнанку. Так что приступы «звездной болезни» и разборки с продюсером, похмельные переезды и гостиничный флирт, обсуждения публики и старые обиды, выплеснутые друг на друга, – все перипетии театральной жизни перенесены на экран остроумно и точно.

Ссылки по теме:
«Дикари» по-гастрольному
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Гоша КуценкоАндрей Новиков (II)Ксана РадченкоПавел СавинковВиктор ШамировКонстантин Юшкевич
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