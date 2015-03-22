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Счетчица Госстраха подозревается в шпионаже!

14 июня
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14 июня 1927
Двадцатилетняя счетчица Госстраха Зоенька Федорова очень любила танцевать фокстрот. Вот фокстрот-то и довел Зою Федорову до беды: она дотанцевалась до того, что ее арестовали. В три часа ночи 14 июня 1927 года легкомысленную любительницу танцев увезли в ОГПУ. Как выяснилось, арест был вызван её знакомством с военнослужащим Прове Кириллом Федоровичем, который, по данным ОГПУ, работал на английскую разведку.
Поскольку во время допроса никаких сведений от Федоровой получить не удалось (да и что она могла знать!), следователь А.Е.Вунштейн решает использовать Зою в качестве живца и принимает довольно хитрое постановление:
"Рассмотрев дело № 47268 по обвинению Федоровой З.А. в шпионаже и принимая во внимание,что инкриминируемое ей обвинение не доказано и последняя пребыванием на свободе не помешает дальнейшему ходу следствия, постановил: меру пресечения в отношении арестованной Федоровой 3.А. изменить, освободив ее из-под стражи под подписку о невыезде из г. Москвы".
О том,что Вунштейн установил за ней наблюдение и следствие по ее делу продолжалось, Зоя, конечно, не знала, но что-то заставило ее порвать старые связи и на танцы больше не бегать. Никто не знает, были ли у нее впоследствии беседы со следователем и контакты с Ягодой, но факт остается фактом - этот человек с репутацией холодного палача сыграл в ее судьбе немалую роль: именно он 18 ноября 1927 года подписал редчайшее по тем временам заключение по Делу № 47268:
"Гражданка Федорова З.А. была арестована по обвинению в шпионской связи с К.Ф.Прове". Далее излагается суть ее единственного допроса, показания самого Прове и уникальный, редчайший для тех времен вывод: "На основании вышеизложенного следует констатировать, что инкриминируемое гр. Федоровой З.А. обвинение следствием установить не удалось, а посему полагал бы дело по обвинению Федоровой З.А. следствием прекратить и сдать в архив. Подписку о невыезде аннулировать".
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